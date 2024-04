Bi lahko Hrvati svoj šov “posodili” še Sloveniji? To pravijo odgovorni.

Če bi organizatorji hrvaškega relija za SP sklenili nov dogovor s promotorjem, si tako Hrvati kot tudi slovenska avtošportna zveza AŠSLO želita gostovanja dirke tudi na slovenskih cestah. Take želje so sicer izrazili že v preteklosti, a konkretnih potez za zdaj ni bilo.

Foto: Gregor Pavšič Včeraj se je z razburljivim nedeljskim delom končal četrti reli za svetovno prvenstvo na Hrvaškem. Zmagovalec relija je postal Sebastien Ogier s sovoznikom Vincentom Landaisom (Toyota), ki je v prvem delu relija vozil povsem na meji in se nekajkrat komaj izvlekel, toda v zaključku relija edini med favoriti za zmago ni storil napake. Ta se je namreč na ključni hitrostni preizkušnji okrog Kumrovca pripetila Elfynu Evansu (Toyota), skoraj istočasno pa še Thierrju Neuvillu (Hyundai). Tako Evans kot Neuville sta reli končala na stopničkah, toda zmagala je šla v roke Ogierju. To je zanj že 59. zmaga za svetovno prvenstvo in jubilejna stota uvrstitev na zmagovalne stopničke.

Hrvaški reli je spet navdušil predvsem z razburljivim zaključkom, tudi sicer pa so bile razlike v samem vrhu izjemno majhne. Reli sta uspešno zaključili tudi dve slovenski posadki: Jan Medved in Izidor Šavelj (opel corsa rally4) sta bila tretja v razredu RC4, Boris Požeg in Jernej Korpar (ford fiesta rally3) pa dvanajsta v razredu RC3.

Irci že izpadli od kandidatov za hrvaško mesto

Uradni nosilec Croatia Rally je hrvaška avtomobilska zveza HAKS, ki jo zdaj vodi Robert Markt. Organizator relija pa sta hrvaška avtomobilska kluba, kjer sta gonilni sili Daniel Šaškin in Marin Frčko.

Pogodba s promotorjem svetovnega prvenstva se je letos iztekla in prav gotovo se bodo nemudoma začeli konkretni pogovori o novem triletnem dogovoru. Kandidatov za mesto v koledarju svetovnega reli prvenstva je veliko in marsikatera država bi si želela hrvaško mesto. Pred dobrim tednom so že odpadli Irci, ki nimajo ustrezne podpore tamkajšnje vlade. Na Hrvaškem je vsaj zdaj drugače, saj vlada obljublja podvojitev svojega vložka z milijona na dva milijona evrov letno - to bodo sicer morali potrditi tudi po parlamentarnih volitvah.

Foto: Uroš Modlic

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Kot je v pogovoru za Siol.net že pred mesecem povedal Šaškin, si dogovora s promotorjem želi do letošnjega poletja. Porečan je ob tem dodal, da obstaja z njihove strani resna želja po še tesnejšem sodelovanu s Slovenije.

Letos je na reliju delalo več kot 130 članov slovenskih avtošportnih društev zveze AŠSLO, Šaškin pa nam je omenil možnost širjenja trasa relija tudi v Slovenijo. Interes bi bila še večja raznovrstnost relija, s tem bi še bolj razpotegnili traso in se izognili prometnih zamaškom, razporedilo bi se lahko finančno breme organizacije. Šaškin med vsemi organizatorji reli za SP pripravi z najmanj denarja, to je po njegovih besedah z manj kot tremi milijoni evrov.

Foto: Gregor Pavšič

Slovenija bi lahko z gostiteljstvom takega športnega dogodka najprej prišla do avtomobilistične prireditve, kakršne v lastni režiji objektivno še dolgo ne moremo izpeljati. To bi bila tudi dodatna priložnost za turizem v zaledju, prek katerega že zdaj potuje lep del karavane relija. Za ogled tega relija je na primer že danes logistično primerno organizirati prenočišče na slovenski strani državne meje.

Tudi gospodarstvo pa je razvito in lahko išče priložnosti v tehnološko izpostavljenem športu. Akrapovič, ki ima tovarno v Črnomlju, torej le kakih 30 kilometrov stran od trase letošnjega relija, je letos uradni tehnični partner Hyundaijeve tovarniške ekipe. Njihove nalepke so se bohotile tudi na dirkalniku dolgo vodilnega Thierryja Neuvilla.

Video - Rado Raspet, predsednik AŠSLO, o možnosti gostiteljstva relija za SP v Sloveniji:

Bi zadoščalo od 50 do 100 tisoč evrov?

“Z Danielom Šaškinom sva v rednih stikih in prav gotovo je želja, če bi sklenili novo triletno prisotnost v koledarju svetovnega prvenstva, da bi v Sloveniji gostili vsaj eno ali dve hitrostni preizkušnji. To je interes tudi hrvaške zveze in organizatorja,” je v Zagrebu povedal Rado Raspet, predsednik AŠSLO.

“Vse se začne in konča pri financah,” je jasen Raspet, ki je izpostavil smernice tako vlade kot olimpijskega komiteja Slovenije, ki bi s tem na slovenska tla privabila športno prireditev najvišjega ranga. Lani so Centralno-Evropski reli za svetovno prvenstvo organizirali kar tri države in sicer Češka, Nemčija in Avstrija. Razdelili so si stroške, dogodek pa na ta način lahko pridobi na zanimivosti. Prav gotovo bi slovenske ceste lahko držale visoko raven zahtevnosti, raznovrstnosti in nepredvidljivosti, s katerimi se je hrvaški reli že uveljavil v svetovnem prvenstvu.

Koliko denarja bi reli za SP na slovenskih cestah zahteval, Raspet še ni želel špekulirati. Po njegovi okvirni oceni pa bi strošek ene hitrostne preizkušnje znašal od 50 do 100 tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič