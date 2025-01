"Voda je bila 30 let moj dom in zatočišče, kjer sem našla tolažbo in moč. Že ko sem kot otrok prvič stopila v bazen, sem vedela, da sem odkrila nekaj čarobnega. V prihodnjih letih upam, da prenesem to strast na mlade plavalce in jih bom spodbujala, da sledijo svojim sanjam," je Hosszu zapisala na družbenem omrežju.

Madžarka je osvojila štiri olimpijske medalje, vse na igrah leta 2016 v Rio de Janeiru. Zlata je bila na 200 in 400 m mešano ter na 100 m hrbtno, srebrna pa na 200 m hrbtno.

Na svetovnih prvenstvih je osvojila 15 medalj, od tega devet zlatih. Foto: Reuters

Na svetovnih prvenstvih je osvojila 15 medalj, od tega devet zlatih. Še vedno velja tudi njen svetovni rekord na 200 metrov mešano, ki ga je dosegla leta 2015 v Kazanu. Uspešna je bila tudi v kratkih bazenih, kjer je zbrala 17 svetovnih naslovov.

Madžarska "železna lady" je leta 2023 rodila hčerko. Na olimpijskih igrah je debitirala leta 2004 v Atenah. Za tem je na olimpijskih igrah plavala še štirikrat (2008, 2012, 2016 in 2021).