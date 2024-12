Devetintridesetletni krilni igralec, ki ga je v zadnjih sezonah pestila kronična poškodba kolka, je za Sevillo odigral kar 705 tekem v 18 sezonah, 183 jih je odigral tudi v dresu Manchester Cityja.

V karieri je osvojil 15 lovorik, rekordne štiri s Španijo, ko je osvojil svetovni in evropski naslov v letih 2010 ter 2012, obenem pa je dobil tudi ligo narodov 2023 in EP leta 2024. Osem naslovov je osvojil s Sevillo, tri trofeje pa s Cityjem.

Foto: Reuters

"Živim za to, da dam užitek moji Sevilli in španskim navijačem. Če ne bi bilo te poškodbe kolka, bi nadaljeval. Zato je zame še toliko težje končati," je med drugim dejal Navas, ki so mu podarili uokvirjen dres s številko 705.

Navas je zadnjo tekmo v španski ligi igral 22. decembra, ko je kot rezervist vstopil v igro proti madridskemu Realu. Slednji je zmagal s 4:2.

