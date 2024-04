Kaja Kajzer v boj za evropsko zlato!

Judoistka Kaja Kajzer se bo na evropskem prvenstvu v Zagrebu popoldne v kategoriji do 57 kilogramov borila za zlato kolajno. Njena tekmica bo nekdanja svetovna prvakinja, Ukrajinka Darja Bilodid. Maruša Štangar (do 48 kilogramov) in David Štarkel (do 60 kilogramov) sta izpadla po prvi borbi.

Kaja Kajzer je Bolgarko Snežano Gramatikovo hitro naučila nekaj judoistične slovnice in jo odpravila v manj kot pol minute. Metu po osmih sekundah, ki še ni zadostoval za oceno, je deset sekund kasneje dodala nov met in zaključni prijem.

Mlada 21-letna Avstrijka Laura Kallinger nikakor ni bila nenevarna, vseeno pa se je favorizirani Ljubljančanki upirala tudi z nedovoljenimi tehnikami in 36 sekund pred koncem je prejela odločilno tretjo kazen.

Tekmovalki Bežigrada v četrtfinalu ni bila kos niti srebrna z lanskega EP Marica Perišić iz Srbije in letošnja zmagovalka Linza. Borki se izjemno dobro poznata, zdaj je izid 7:4 v zmagah v korist Kajzerjeve. A nazadnje sta se pomerili leta 2020, zato je bilo tudi nekaj neznank.

Kajzerjeva je danes prepričala z aktivnim judom in hitrimi napadi, po slabi minuti podaljška pa je tudi z vedno potrebnim kančkom športne sreče zmagala.

V polfinalu je bila tekmica neugodna Nemka Pauline Starke, ki je varovanko trenerja Luke Kuralta letos že premagala v Taškentu in lani na mastersu v Budimpešti. Do prednosti vazarija pa je prišla po nezbranem zaključku Kajzerjeva, kar je izkoristila za protinapad.

Ljubljančanka je danes prepričala z aktivnim judom in hitrimi napadi. Foto: Darko Petelinšek/JZS

Šele to je prebudilo Ljubljančanko, ki je začela napadati iz levega in desnega garda, do zasluženega izenačenja prišla po metu minuto pred koncem, pol minute kasneje pa tudi do zmage, potem ko so sodniki tekmico zaradi nevarnega napada, pri tem je sama padla na glavo, diskvalificirali.

"Dvoboj se ne bi smel končati, kot se je"

Maruša Štangar, ki je zadnje mesece posvetila tudi zaključku študija na biotehnični fakulteti, je v dveh minutah dvoboja z Belgijko Ellen Salens šla skozi širok spekter dogodkov. Po nekaj sekundah je zaradi krvavitve morala po zdravniško oskrbo, kasneje je po metu prejela vazari, a so ji ga sodniki odvzeli, že po polovici dvoboja pa jo je tekmica vrgla in borbo je končala v parterju.

"Pri metu za vazari sem na koncu v protinapadu imela kontrolo. Najbolj žal mi je, da so ob odvzemu vazarija borbo prekinili, saj sem imela priložnost za končni prijem. Ampak vseeno se dvoboj ne bi smel končati, kot se je, saj se v tako situacijo, kot se je zgodila v parterju, ne bi smela spustiti," je bila po dvoboju razočarana tekmovalka Olimpije, ki je pred prvenstvom opozarjala, da v kategoriji do 48 kilogramov lahko premaga vsako tekmovalko, pa tudi izgubi z nižjerangiranimi tekmicami. In zgodilo se je prav zadnje.

Maruša Štangar je bila razočarana. Foto: Sportida

Novo priložnost za boljši dosežek bo imela 26-letna Ljubljančanka že prihodnji konec tedna na grand slamu v Dušanbeju.

Štarkel padel že po dobri minuti boja

V kategoriji do 60 kilogramov je tekmovalec Impola David Štarkel, letos je dobil dve tekmi evropskega pokala, padel že po dobri minuti boja z Ukrajincem Artjomom Lesjukom. Ta je letos v dobri formi, saj je bil v svetovni seriji na stopničkah v Linzu in Tbilisiju, kar je dokazal tudi v borbi z dolgoletnim slovenskim reprezentantom.

Prvi vazari je Ukrajinec dobil po 15 sekundah, drugega po dobri minuti. Popoldne se bo boril za bron. "Razočaran sem. Dobre se poznava, a me je z novo tehniko presenetil dvakrat. Tudi sam sem pripravil novosti, a ni bilo časa, da bi jih pokazal," je po borbi povedal Štarkel.

