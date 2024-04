Prvi olimpijski test za judoiste, Leškijeva brani naslov prvakinje

Zagreb bo od četrtka do nedelje gostil letošnje evropsko prvenstvo v judu, ki bo tudi prvi pravi pregled pripravljenosti najboljših evropskih borcev pred olimpijskimi igrami v Parizu. Visoka so tudi slovenska pričakovanja, saj Andreja Leški brani zlato z lanskega prvenstva v Montpellieru.

Kot vsakič v olimpijskem letu je tudi letos konkurenca nekoliko razredčena, saj bo čez šest tednov v Abu Dabiju svetovno prvenstvo, ki bo za olimpijsko lestvico in s tem za uvrstitev na olimpijske igre dalo največ točk med vsemi tekmami v sezoni.

Obenem je za številne tekmovalce koledar z evropskim in svetovnim prvenstvom ter olimpijskimi igrami prenatrpan, da bi se udeležili vseh največjih tekmovanj. Slovenci imajo tokrat to prednost, da razmisleka o udeležbi ni, saj je tekmovanje tako rekoč pred domačim pragom.

V konkurenci 440 tekmovalcev iz 47 držav bodo slovenske barve ob Andreji Leški (kategorija do 63 kg) branili še Maruša Štangar (do 48 kg), Kaja Kajzer (do 57 kg), Kaja Schuster (do 70 kg) in Metka Lobnik (do 78 kg) v ženski konkurenci in David Štarkel (do 60 kg), Martin Hojak (do 73 kg), Nace Herkovič (do 81 kg) ter Enej Marinič in Vito Dragič (oba nad 100 kg) v moški.

Med standardnimi reprezentanti bo prvenstvo izpustila Anka Pogačnik, ki se je v zgoščenem urniku odločila za druge turnirje, obenem pa se po poškodbi v začetku leta šele počasi vrača v tekmovalno formo. Vsaj s srcem pa bodo Slovenci navijači tudi za Mihaela Žganka, ki je lani v Franciji osvojil bron in ki v kategoriji do 90 kg nastopa za Turčijo.

Izjemna konkurenca

V kategoriji Kaje Kajzer so prijavljene tri judoistke z olimpijsko kolajno. Foto: Daniel Novakovič/STA Kljub nekaterim odpovedim je konkurenca v boju za naziv najboljšega na Stari celini spet izjemna. Na startu bo 19 nosilcev olimpijskih kolajn, 25 judoistov, ki so v zadnjih letih osvojil naslov evropskega prvaka, 18 takih, ki so lani osvojili kolajno na SP, kar sedmerica bo branila lanski evropski naslov iz Francije.

Vsaj po zasedbi bodo imeli največ dela Kaja Kajzer in Michael Žgank, saj so v njunih konkurencah prijavljeni po trije tekmovalci z olimpijsko kolajno, v kategoriji Kaje Schuster pa je največ tekmovalk, ki so na svetovni lestvici uvrščene med najboljših 20.

V ožjem krogu favoritov za kolajne so v slovenskem taboru nedvomno Kajzer, Leški in Štangar, ki so bile že uspešne tudi na tekmah najvišjega ranga. Prva je letos že osvojila tretje mesto v Antalyi, druga v Linzu in tretja v Taškentu.

Na veliki nagradi na Portugalskem januarja je srebro osvojila Metka Lobnik, z eno nogo, glede na mednarodno lestvico, tudi že olimpijka v Parizu. V moški konkurenci so najboljša uvrstitev stopničke na evropskem pokalu v Dubrovniku, kjer sta se med najboljše prebila Štarkel in Herkovič, slednji pa je s tem postal prvi judoist iz Slovenj Gradca, ki se je uvrstil na EP.

Odlična priprava za Pariz

"Tina Trstenjak je že dosegla dva zaporedna naslova, zato za Slovenijo to ne bo nekaj novega, a zame bi bil to res lep dosežek." Foto: Reuters Z napovedmi izstopa predvsem Leški, ki v kategoriji do 63 kg odkrito napoveduje boj za obrambo naslova. "Evropsko prvenstvo je velik izziv. Borila se bom, da naslov ostane v mojih rokah. Seveda želim biti v najboljši formi v Parizu, do tja pa je vsaka tekma pomembna stopnička zase," je pred potjo na EP dejala Leški.

"Sama sem se pred EP res opomnila, da je vsak trening pomemben in se na treningih presegla. Tina Trstenjak je že dosegla dva zaporedna naslova, zato za Slovenijo to ne bo nekaj novega, a zame bi bil to res lep dosežek," je še dodal branilka naslova.

Podobno kot pred leti Trstenjakova, je tudi Leškijeva letos vse podredila olimpijskemu nastopu. "Na vsaki tekmi nato vedno skušaš dati vse od sebe. Malo me le jezi, ker nisem dovolj konstantna, da bi se vselej lahko prisilila v nek bolj energičen pristop in tukaj lahko napredujem. Rada bi šla avtomatično odločno v borbo. In EP je del priprav na to," je dejala Leški.

Ta na treningih še vedno dela tehnično-taktične spremembe: "Posnemamo nasprotnice in izvajamo protinapade in iščemo rešitve. A to je težko, saj je vrhunske tekmovalke težko posnemati, obenem pa je cilj vrhunskega tekmovalca da s svojimi tehnikami uspe, kar velja tudi zame."

Spogledovanje s kolajno

Tudi Maruša Štangar je že osvojila kolajno na evropskem prvenstvu. Foto: www.alesfevzer.com Cilji slovenskih tekmovalcev so zelo različni. Štangar, že nosilka kolajne na EP, je sedma nosilka v svoji kategoriji in kot sama pravi, po zadnjih nastopih optimistična. Kajzer, srebrna na EP 2021, je osma na lestvici postavljenih. Glede na že doseženo, se obe spogledujeta s kolajno.

Bogate izkušnje ima tudi že Lobnik. Obetavna Schuster, ki se priključuje članski konkurenci, želi samo izkušnje in sproščen nastop. Podobno razmišljata Herkovič in Štarkel.

Nekoliko drugačno vlogo imajo Hojak, Marinič in Dragič, ki nujno potrebujejo točke tudi za olimpijsko lestvico in za njih bo pomembna prav vsaka zmaga.

Preberite še: