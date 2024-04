Andreja Leški odkrito v obrambo naslova #video

Judoiste prihodnji teden od četrtka do nedelje v Zagrebu čaka evropsko prvenstvo. Med deseterico slovenskih predstavnikov bo tudi Andreja Leški, ki v kategoriji do 63 kg odkrito napoveduje boj za obrambo naslova.

"Evropsko prvenstvo je velik izziv. Borila se bom, da naslov ostane v mojih rokah. Seveda želim biti v najboljši formi v Parizu, do tja pa je vsaka tekma pomembna stopnička zase. Sama sem se pred EP res opomnila, da je vsak trening pomemben in se na treningih presegla. Tina Trstenjak je že dosegla dva zaporedna naslova, zato za Slovenijo to ne bo nekaj novega, a zame bi bil to res lep dosežek," je pred potjo na EP dejala Leški.

Slednja je letos vse podredila OI. "Na vsaki tekmi nato vedno skušaš dati vse od sebe. Malo me le jezi, ker nisem dovolj konstantna, da bi se vselej lahko prisilila v nek bolj energičen pristop in tukaj lahko napredujem. Rada bi šla avtomatično odločno v borbo. In EP je del priprav na to," je še dejala tekmovalka, ki na treningih še vedno dela tehnično-taktične spremembe: "Posnemamo nasprotnice in izvajamo protinapade in iščemo rešitve. A to je težko, saj je vrhunske tekmovalke težko posnemati, obenem pa je cilj vrhunskega tekmovalca da s svojimi tehnikami uspe, kar velja tudi zame."

"Tina Trstenjak je že dosegla dva zaporedna naslova, zato za Slovenijo to ne bo nekaj novega, a zame bi bil to res lep dosežek," je pred potjo na EP dejala Andreja Leški. Foto: www.alesfevzer.com

V konkurenci 440 tekmovalcev iz 47 držav bodo slovenske barve branili še Maruša Štangar (do 48 kg), Kaja Kajzer (do 57 kg), Kaja Schuster (do 70 kg) in Metka Lobnik (do 78 kg) v ženski konkurenci in David Štarkel (do 60 kg), Martin Hojak (do 73 kg), Nace Herkovič (do 81 kg) ter Enej Marinič in Vito Dragič (oba nad 100 kg) v moški. Med standardnimi reprezentanti bo prvenstvo izpustila Anka Pogačnik, ki se je v zgoščenem urniku odločila za druge turnirje.

Da so ambicije visoke, je potrdil prvi trener Bežigrada Luka Kuralt, ki ima z Leški, Kajzer, Schuster ter Hojakom kar štiri reprezentante. "Po tekmi v Tbilisiju smo odšli na priprave na Roglo in nato v Nemčijo. Mislim, da smo čas izkoristili optimalno. EP je res le etapni cilj, vseeno pa smo se skušali čim bolje pripraviti, saj gre za pomembno tekmo."

Foto: Nebojša Tejič/STA

Cilji tekmovalcev zelo različni

Cilji tekmovalcev pa so zelo različni. Štangar, že nosilka kolajne na EP, je sedma nosilka v svoji kategoriji. "Po slabem uvodu v leto 2024 je šlo na zadnji tekmi že boljše, zato sem lahko optimistična. Napovedi pa so nehvaležne, saj lahko presenetim vsako tekmovalko, v naši kategoriji pa je krog favoritov zelo širok in tudi mene lahko vrže katera od slabših."

Tekmovalka dodaja, da je tik pred EP spremenila pristop k tekmi iz psihološkega vidika, zelo pomembne pa so bile tudi priprave v Tbilisiju: "Ko ne gre na tekmah, je treba poiskati pozitivno. Predvsem pa se moram zbrati in skušati prevzeti iniciativo med borbami."

Kajzer, srebrna na EP 2021, je osma na lestvici postavljenih. "Prijave so znane, na pripravah zdaj pa na zaključnih treningih tudi že malo kalkuliramo, na koga se moram dodatno pripraviti. Zagreb je eden od vmesnih ciljev sezone. Zase vem, da sem imela veliko poškodb, zato sem vesela forme, ki jo imam. Napredek po vrnitvi je velik, želim pa si ostati zdrava in cela ter z enakim tempom nadaljevati do Pariza."

Bogate izkušnje ima tudi že Lobnik. Obetavna Schuster, ki se priključuje članski konkurenci, želi samo izkušnje in sproščen nastop. Podobno razmišlja Nace Herkovič, prvi judoist Slovenj Gradca na EP v zgodovini. "Dal bom vse od sebe in upam, da bom koga presenetil." Na sploh je moški del ekipe v vlogi "outsiderjev" in vsaka uvrstitev v četrtfinale bo zanje velik dosežek.

Nekoliko drugačno vlogo imajo Hojak, Marinič in Dragič, ki točke nujno potrebujejo tudi za olimpijsko lestvico. "Še vedno so cilj igre v Parizu. Dal bom vse od sebe in stalno se sprašujem, kaj pa, če mi bo uspelo. Ne želim si živeti v nekem dvomu. S tem si seveda pritisk ustvarjam sam," je pred potjo na Hrvaško dejal Dragič.

Ta se je po poškodbah že soočal s koncem kariere, a si premislil in na tatamijah vztraja za morebitno olimpijsko premiero.

