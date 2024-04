Slovenskim judoistom dve zmagi v Dubrovniku

Slovenski judoisti so se z dvema zmagama in tremi drugimi mesti izkazali na evropskem pokalu v Dubrovniku. Do zmag sta prišla dolgoletni reprezentant David Štarkel v kategoriji do 60 kg in Kaja Schuster med dekleti do 70 kg.

Član bistriškega Impola Štarkel, ki se pripravlja na bližnje evropsko prvenstvo v Zagrebu, je dosegel štiri zmage, v finalu pa je premagal Italijana Francesca Pia Stefanellija.

Tekmovalka Bežigrada Schuster pa je uvodni krog preskočila, nato pa nanizala tri zmage. V finalu je bila boljša od Nemke Bertille Murphy.

Do finala so prišla tudi Nace Herkovič v kategoriji do 81 kg, Maša Slavinec v kategoriji do 52 kg in Nika Tomc med dekleti do 63 kg. Prvi je moral po sklepni borbi čestitati Gruzijcu Irakliju Berošviliju, druga pa Izraelki Yarden Raab in tretja Nemki Jani Ziegler. Vsi trije so finale izgubili šele v podaljšku.

Zelo dobro sta nastopila tudi Gašper Kokalj v kategoriji do 66 kg in Leila Mazouzi v kategoriji do 63 kg. Oba sta se prebila do finala, na koncu pa sta se morala zadovoljiti s petima mestoma.

