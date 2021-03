Jorgić po preobratu v polfinale Dohe

Jorgić se je tako švedskemu tekmecu oddolžil za poraz na podobnem turnirju v Dohi prejšnji teden. Danes je moral loviti tekmeca, izgubil je prvi in tretji niz na 7 in 5, dobil pa drugega na 4. V četrtem je zmagal z 11:8, potem pa v petem Šveda ugnal s 17:15. Njegov nasprotnik v polfinalu bo Nemec Ruwen Filus, eden najboljših obrambnih igralcev na svetu.

Iz dvoboja v dvoboj boljši

Če je bil 22-letni Jorgič po prvem letošnjem turnirju novoustanovljene serije turnirje WTT Contender nezadovoljen s svojo igro, v prvem krogu ga je zaustavil prav Karlsson, je dober teden dni pozneje njegovo razpoloženje veliko boljše. Da prihaja v odlično formo je začutil že v prvem krogu, ko je s 3:1 ugnal Habesohna, še boljšo igro pa je prikazal proti Portugalcu Freitasu, ki mu ni oddal niti niza.

V pravi srhljivki je nato v osmini finala po zaostanku z 0:2 v nizih na kolena spravil še Calderana, ki je s sedmim mestom na svetovni lestvici najvišje uvrščeni igralec, ki ne prihaja iz Azije. Tudi proti dve leti šest let starejšemu Karlssonu, ki ga je, kot rečeno, premagal v prvem krogu prvega turnirja v Dohi, je bil Hrastničan po treh odigranih nizih v zaostanku, toda v četrtem je izid najprej izenačil, v napetem petem pa se je veselil zaslužnega končnega uspeha.

V ključnih trenutkih bolj miren

"Igra ni bila najboljša, saj je bilo preveč vzponov in padcev, toda na koncu je najbolj pomemben rezultat. Če sem že moral proti Karlssonu izgubiti, je bolje, da se je to zgodilo na prvem turnirju. Na koncu je odločala bolj mirna glava, čeprav sem imel tudi malo sreče, da je Karlsson zgrešil dva svoja servisa ob zaključnih žogicah. Očitno sem zdaj res bolj miren v ključnih trenutkih in to je tisto, kar me veseli," je po še enem "skalpu" v Dohi dejal Jorgič, ki je v letošnji sezoni v nemški bundesligi že premagal svojega nasprotnika v polfinalu WTT Star Contenderja.

"Res je, da sem v ligi premagal Filusa, ampak to je bila popolnoma drugačna tekma, kot me čaka v polfinalu. Vsekakor imamo kar nekaj možnosti, da se uvrstim v finale, a le, če bom ohranil mirno glavo in prikazal podobno ali še boljšo igro kot na prejšnjih tekmah," je pred obračunom s 33-letnim Filusom, ki slovi kot odlični obrambni igralec, dejal Jorgič.

Filus je v četrtfinalu s 3:0 premagal Yun-Ju Lina iz Kitajskega Tajpeja. V drugem polfinalu pa se bosta pomerila zmagovalec uvodnega turnirja v Dohi, Nemec Dimitrij Ovčarov, ki je bil s 3:2 boljši od Šveda Antona Källberga in prvi nosilec turnirja, Japonec Tomokazu Harimoto, ki je brez izgubljenega niza ugnal Youngsika Jeonga iz Južne Koreje.

