Jorgić in kolegi se poslavljajo po osmini finala

Za Slovenijo sta po točko prispevala Darko Jorgić in Deni Kožul, dva dvoboja je izgubil Peter Hribar, enega pa Jorgić.

V slovenskem taboru so računali na dve točki Jorgića in eno Kožula, to bi bila edina realna možnost, da Slovenija tekmece premaga. V ta namen je selektorica Andreja Ojsteršek Urh Kožula postavila na mesto tretjega igralca, Hribarja pa kot drugega. Načrt bi ji uspel, če bi Jorgić premagal oba brata Lebrun, Felixa in Alexisa, a se to ni zgodilo.

Zalomilo se je že na prvem obračunu, ko ga je ugnal Felix, tekmovalec, ki ga je izločil tudi na močnem julijskem turnirju v Ljubljani. Hrastničan je bil sicer na dobri poti, da se mu oddolži, vodil je z 2:1, a je nato gladko izgubil četrti niz, po ogorčenem boju pa še petega. S tem so možnosti postale skoraj ničelne, saj Hribar, po kakovosti tretji Slovenec, težko premaga igralce z evropskega vrha.

Slovenci tako prvenstvo zapuščajo z zmago proti Turčiji in porazoma proti Danski in Franciji.

Dekleta so se poslovila že v predtekmovalni skupini, v kateri so izgubila proti Romuniji in Hrvaški.

SLOVENIJA - FRANCIJA 2:3

Darko Jorgić - Felix Lebrun 2:3 (-5, 2, 6, -4, -9)

Peter Hribar - Alexis Lebrun 0:3 (-7, -7, -5)

Deni Kožul - Can Akkuzu 3:2 (-5, 9, -6, 4, 8)

Jorgić - A. Lebrun 3:1 (7, 9, -7, 6)

Hribar - F. Lebrun 0:3 (3, 2, 9)