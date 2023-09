Slovenke se po porazu z evropskimi podprvakinjami poslavljajo od EP

Poraz z aktualnimi evropskimi podprvakinjami je bil pričakovan. Selektor Komac pa se je za odločilno tekmo za uvrstitev v osmino finala odločil nekoliko pomešati postavo. Tako je svojo priložnost dobila Lea Paulin, počivala je Katarina Stražar, igrali pa sta še Sara Tokić in Ana Tofant.

V prvem dvoboju je 21-letna Paulin, ki je na svetovni lestvici na 518. mestu, igrala proti najvišje uvrščeni hrvaški igralki Ivani Malobabić. Kar štirje od petih nizov so se končali na razliko, s 3:2 pa se je na koncu veselila 43-letna Hrvatica.

Nekoliko nervozno je dvoboj z 28-letno Matejo Jeger Majstrović (194.) začela najmlajša slovenska igralka, Sara Tokić (363.). V drugem in tretjem nizu je 17-letnica zaigrala bolje, a tudi ta dva niza izgubila na razliko.

V slovenskem taboru so po dveh porazih vse upe polagali v Ano Tofant (226.), ki je proti Hani Arapović (140.) povedla z 2:0 v nizih. V tretjem je 19-letna Hrvatica potem obrnila in dobila še tretjo tekmo.

Lea Paulin Foto: www.alesfevzer.com

"Dekletom manjka podobnih tekem"

"Bili smo blizu, pa spet tudi zelo daleč. Ne tako daleč, kot kaže končni izid, kar še toliko bolj boli. Lea je ves dvoboj igrala na visoki ravni, vendar so ji na koncu zmanjkale malenkosti in v določenih trenutnih je bila preveč nestrpna. Morda se je celo ustrašila zmage. Sara je v celoti gledano prikazala dobro igro, edina izjema je uvodni niz, ki ga je začela preveč prestrašeno. Ana je proti Arapovićevi dva niza odigrala na vrhunski ravni, vendar nikakor ni dodala še dveh točk, da bi končala ta dvoboj. Dlje, kot je trajal dvoboj, močnejša je bila Arapovićeva," je današnje dvoboje ocenil Komac.

"Vseeno sem zadovoljen z igro, dekleta so se borila po najboljših močeh. Dejstvo je, da so Hrvatice v tem trenutku močnejše od nas, ne pa toliko, da se jih ne bi dalo presenetiti," je po porazu še dejal slovenski selektor in dodal: "Mislim, da dekletom manjka podobnih tekem, kajti le na ta način lahko pridobijo samozaupanje. Težave je v tem, da se dekleta, ko je potrebno dvoboj zaključiti, ustrašijo, glava ne deluje več, kot bi morala in to so naše rezerve. Vsekakor bomo morali več hoditi na turnirje in več trenirati. Težava je, ker Ana zdaj odhaja v Francijo, kjer resda trenira, vprašanje pa je, pod kakšnim nadzorom in kdo ji popravlja napake. O tem se bomo morali z njo pogovoriti. Če bo več treninga in več tekem, nas Hrvatice čez leto ali dve ne bodo več premagovale."