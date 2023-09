Slovenci po zanesljivi zmagi lažje zadihali

Dvoboj sta odprla Darko Jorgić, najboljši slovenski igralec, in Ibrahim Gündüz, dvoboj se je končal z zmago Hrastničana s 3:1. Evropski podprvak je prva dva niza dobil zanesljivo, druga dva pa sta bila povsem izenačena, Turek je v enem celo presenetil.

Najbolj zanesljiv v slovenski vrsti je bil Deni Kožul, Abdulaha Yigenlerja je premagal s 3:0, tretjo točko za Slovenijo pa je z zmago 3:1 prispeval Peter Hribar, ki je ugnal Ziverja Gündüza.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Fantje imajo zdaj na ramenih breme manj"

"Zdaj, po zmagi nad Turčijo, smo veliko lažje zadihali. Verjetno ne veste, toda v primeru poraza in neuvrstitve v osmino finala, ne bi več imeli možnosti, da se na olimpijske igre uvrstimo tudi v ekipnem delu tekmovanja. To pravilo so spremenili pred kakšnima dvema, tremi tedni v Bangkoku, vendar tega fantom nisem želela obešati na veliki zvon, da ne bi bili še bolj obremenjeni. Danes znajo vsi igrati namizni tenis, tako da v njem ni več lahkega nasprotnika. Veseli me, da so fantje tekmo odigrali dobro, zdaj imajo breme manj na svojih ramenih, tako da bodo jutri proti Dancem lahko igrali popolnoma neobremenjeno," je po pomembni zmagi svojih izbrancev dejala selektorica slovenske moške reprezentance Andreja Ojsteršek Urh.