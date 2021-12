Janja Šegel za konec prvenstva še 25.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Janja Šegel je za svojim najboljšim dosežkom, ki ga je odplavala pred dobrim mesecem na EP v Kazanu, zaostala 88 stotink sekunde, v polfinale pa je vodil izid 59,65.

"S svojim zadnjim nastopom v tem letu sem zadovoljna. Sam izid sicer ni bil tako dober, se mi zdi, da so glavni krivec za to obrati, ki se mi niso dobro izšli. Če pogledam na celotno prvenstvo pa lahko rečem, da sem dala vse od sebe, rezultati so bili dobri, glede na pretekle naporne mesece pa sem lahko res zadovoljna, tako z rezultati kot z uvrstitvami," je po tretjem dnevu SP dejala Šegel.

Zaradi zaostrenih razmer in strožjega protokola v povezavi s pandemijo novega koronavirusa, v teh dneh je bilo pozitivnih 11 udeležencev iz osmih držav, je slovenski selektor Gorazd Podržavnik sporočil, da je del slovenske ekipe, Katja Fain, Janja Šegel in Metka Sparavec Malenko, že ponoči zapustil prizorišče SP v Združenih arabskih emiratih in potuje v domovino.

V Abu Dabiju bo slovenske barve branila le še Tjaša Vozel. V nedeljo jo čaka nastop na 100 m prsno, v torek pa še na 200 metrski razdalji.