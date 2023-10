Janja Šegel in Neža Klančar z visokimi cilji v Budimpešto

Budimpešta bo od petka do nedelje gostila svetovni pokal v plavanju, ki se ga bo udeležila tudi sedemčlanska slovenska reprezentanca. Glede na izide iz pravkar začete zimske sezone bosta v madžarski prestolnici visoko ciljali predvsem Neža Klančar in Janja Šegel.

Ob omenjenih bodo v metropoli ob Donavi nastopili še Katja Fain, Tara Vovk, Primož Šenica Pavletič, Sašo Boškan in Peter John Stevens. Gre za ogrodje reprezentance, ki se bo decembra v Romuniji predstavila na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih.

Tam ne bo Boškana, ekipi se bo pridružila triglavanka Tina Čelik, ki študira in trenira v ZDA, med reprezentanti pa bo v Romuniji manjkala tudi Tjaša Pintar. Ta se je v nasprotju z napovedmi odločila, da ostane v ZDA, kjer je vpisala doktorski študij. Decembra se bo predstavila na odprtem prvenstvu ZDA in v ligi Tyr, po teh tekmah pa bo bržkone jasno, kako je z njeno pripravljenostjo za februarsko svetovno prvenstvo v Dohi in njenimi apetiti po nastopu na olimpijskih igrah v Parizu.

Janja Šegel: Na treningih mi gre v redu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Neža Klančar je za to obdobje zelo hitra

Med reprezentanti je trenutno zelo hitra Klančar. "Za to obdobje sem zelo hitra. Vidi se, da s trenerjem Tomažem Torkarjem res dobro delava in veselim se sezone, ki prihaja," je pred potjo na Madžarsko dejala plavalka Olimpije, ki še ni v vrhunski formi.

"Sva še v procesu aerobnih treningov in spremljanja zavesljaja. Za Budimpešto se ne bova posebej pripravila, posebne priprave začneva na višini prav po tej tekmi," pa je dodal njen trener, ki si želi, da bi plavalka že decembra v Rotterdamu potrdila olimpijsko normo.

"Na treningih mi gre v redu. Vsekakor si na tekmi želim plavati hitreje kot v Berlinu in želja na 100 in 200 m prosto je vsekakor finale, na 50 hrbtno in prosto pa boljši dosežki kot doslej," pa je za STA povedala Šegel, v nemški prestolnici nedavno finalistka na 200 m prosto.

Med izkušenimi plavalci je vprašljiva forma Stevensa, ki trenira v Trstu, konec tedna pa je preležal z lažjo virozo, ki mu je pobrala nekaj moči: "Močno tekmo res potrebujem, a po tem vikendu težko govorim o ciljih. Bomo videli."

Katja Fain Foto: Nebojša Tejić/STA

Velika uganka je Katja Fain

Glede na zadnjo tekmo svetovnega pokala v Atenah je velika uganka Fain, ki je z devetima mestoma sicer dosegla solidni uvrstitvi, ni pa prepričala z dosežki. A kot je razkrila njena trenerka Metka Sparavec Malenko, se plavalka spogleduje tudi z daljinskim plavanjem, zato vrhunsko pripravljenost v bazenu pričakuje kasneje.

Večina drugih je bržkone podobnih misli kot Boškan, ki je o nastopu v Budimpešti povedal, da bo izkoristil priložnost, ki se mu ponuja: "Tja grem v prvi vrsti zato, ker je tekma zelo blizu in malokrat lahko nastopamo v taki konkurenci." Tudi on je v Tivoliju sojo nalogo opravil z odliko in se v prvem nastopu v 25-metrskem bazenu že približal osebnim rekordom.

"Od Neže in Janje že pričakujem dobre izide, pri drugih pa me predvsem zanima, kje smo in na kaj lahko računamo," je dodal selektor Gorazd Podržavnik. Obenem je razkril, da ima v nasprotju s preteklimi leti reprezentanci za decembrsko EP v kratkih bazenih in februarsko SP v Dohi že določeni.

"Plavalci so se dokazali poleti na SP in EP do 23 let. Letos je program zgoščen z decembrskim EP in februarskim SP, nato so na vrsti olimpijske igre. Seveda morajo kandidati potrditi solidno formo, ni pa jim treba loviti norm, saj bi bilo treba prevečkrat tempirati formo in na velikih tekmovanjih ne bi dosegli želenega. Lahko pa še vedno koga pustimo doma, če bo daleč od forme. Glavna cilja sta Doha in Pariz," je sklenil selektor.

