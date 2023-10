Neža Klančar zelo hitra tudi na mitingu v Ljubljani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Saj je skrajni čas. Že nekaj časa vztrajam na svojih izidih, ki pa jih želim izboljšati. Tukaj se vidi, da s trenerjem Tomažem Torkarjem res dobro delava in veselim se sezone, ki prihaja," je za STA dobre dosežke pokomentirala mlada Ljubljančanka.

Presenečenje je bilo predvsem hitro jutranje plavanje na 50 metrski razdalji. "Plavalci včasih na to pomislimo, sama pa grem tudi dopoldan popolnoma osredotočena na tekmo, se pa kdaj to res pozna. Večja težava je v tem, da sem letos v 25-metrskem bazenu opravila vsega dva treninga in nekaj razlike vendarle je. Moji glavni cilji pa niso usmerjeni v mali bazen, seveda pa sem vesela, da mi gre dobro," je še dodala plavalka.

Za nedeljo si je zadala še en poseben cilj, 100 metrov v delfinovem slogu si prvič v karieri želi odplavati pod minuto.

Med ostalimi Slovenci je Sašo Boškan izstopal z dosežkom 49,31 na 100 m prosto, soliden je bil tudi izid 3:50,26 na 400-metrski razdalji. Temu je dodal še zmago na 50 m hrbtno in drugo mesto na 100 m mešano.

Soliden je bil tudi osebni rekord Zare Podržavnik 4:16,60 na 400 m prosto, Anemari Košak je s solidnimi časi in zmagama prepričala na 50 m hrbtno in delfin, v kravlu je osvojila drugo mesto.

