Neža Klančar z dosežkom dneva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na mednarodnem plavalnem tekmovanju Istra Koper 2023 je v 25-metrskem bazenu nastopilo 364 plavalcev in plavalk iz sedmih držav. Najboljši izid po mednarodnih tablicah je dosegla Neža Klančar (PK Olimpija), ki je v disciplini 100 metrov prsno z osebnim rekordom 1:07,15 za 28 stotink sekunde ugnala Taro Vovk (PK Ljubljana), so sporočili iz Plavalne zveze Slovenije. Zmagala je tudi v disciplini 100 metrov hrbtno, kjer je z 59,75 (po Anji Čarman in Janji Šegel) kot tretja Slovenka prebila mejo minute.