Lep uspeh plavalke Neže Klančar

Že v soboto je bila od lastnega slovenskega rekorda na 50 m prosto s 24,69 oddaljena vsega pol sekunde, popoldan se je osebnemu rekordu na 100 m prosto s 53,85 približala na štiri stotinke sekunde.

"Saj je skrajni čas. Že nekaj časa vztrajam pri svojih izidih, ki pa jih želim izboljšati. Tukaj se vidi, da s trenerjem Tomažem Torkarjem res dobro delava in veselim se sezone, ki prihaja," je za STA dobre dosežke komentirala mlada Ljubljančanka.

Neža Klančar Foto: Ana Kovač

Vedno je osredotočena na tekmo

Presenečenje je bilo predvsem hitro jutranje plavanje na 50-metrski razdalji. "Plavalci včasih na to pomislimo, sama pa grem tudi dopoldan popolnoma osredotočena na tekmo, se pa kdaj to res pozna. Večja težava je v tem, da sem letos v 25-metrskem bazenu opravila vsega dva treninga in nekaj razlike vendarle je. Moji glavni cilji pa niso usmerjeni v mali bazen, seveda pa sem vesela, da mi gre dobro," je še dodala plavalka.

Kaj pravi trener Tomaž Torkar?

"Z dosežki sem zelo zadovoljen, nikakor pa jih ne bi ocenil s 'čisto' desetko. Na 50 m prosto je plavala zelo hitro, a imela vrsto malih napak ter dokazala, da je res hitra. Na 100 m prosto in 100 delfin pa sem si glede na treninge želel še boljše čase, pozna pa se, da sva vse do zdaj delala na osnovi, zavesljaju in aerobiki in predvsem pri delfinu jo je na koncu malo pobralo," je dopolnil trener Tomaž Torkar.

Ta je letvico za zimsko sezono postavil visoko: "Mislim, da Neža lahko že letos 50 m prosto preplava pod 24 sekundami, 100 prosto pa pod 53. Manjka ji nekaj vzdržljivosti pri visoki hitrosti, a to se da natrenirati. Prihodnji teden greva na svetovni pokal v Budimpešto, nato se bova tem stvarem posvetila na višinskih pripravah."

Sašo Boškan Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Sašo Boškan je tudi zadovoljen

Med ostalimi Slovenci je Sašo Boškan iz kranjskega Triglava izstopal z dosežkom 49,31 na 100 m prosto, soliden je bil tudi izid 3:50,26 na 400-metrski razdalji. V nedeljo je prepričal z 1:45,53 na 200 prosto. Temu je dodal še zmago na 50 hrbtno in drugo mesto na 100 mešano, ter zmago v mešanem slogu na enkrat daljši razdalji.

"Za prvi start v 25-metrskem bazenu so izidi zelo dobri, zato sem lahko zadovoljen, saj je trening še vedno zelo obsežen, na 100 m prosto pa sem bil že blizu osebnega rekorda."

Tudi njega prihodnji teden čaka svetovni pokal v Budimpešti: "Tja grem predvsem zato, ker je tekma zelo blizu in zelo močna. Sam se pripravljam za decembrsko tekmo v Rotterdamu, zato bom izpustil evropsko prvenstvo v kratkih bazenih, saj želim doseči normo za nastop februarja na svetovnem prvenstvu v Dohi."

Soliden je bil tudi osebni rekord Zare Podržavnik 4:16,60 na 400 m prosto, Anemari Košak je s solidnimi časi in z zmagama prepričala na 50 m hrbtno in delfin, v prostem slogu pa je zasedla drugo mesto.

