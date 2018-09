Janja Garnbret svetovna podprvakinja!

Janja Garnbret je na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v avstrijskem Innsbrucku osvojila srebro. O zmagovalki preizkušnje v težavnosti so na koncu odločale sekunde in ne preplezani oprimki. Vrh finalne smeri sta osvojili tako domačinka Jessica Pilz kot slovenska favoritinja Janja Garnbert, ki pa se je v smeri zadržala enajst sekund dlje.

Pri vsaki od finalistk, v finale se jih je prebilo deset, se je namreč odšteval čas, za plezanje v finalu pa je imela vsaka na razpolago šest minut. Na koncu so o zmagovalki odločale sekunde in ne preplezani oprimki, saj je bila na vrhu za zlato Garnbretova izenačena z avstrijsko tekmico. Sodniki na tekmi so ob pogledu na uradno uro presodili, da so bile sekunde na strani domačinke.

Zmagovalka preizkušnje je do vrha smeri porabila štiri minute in 27 sekund, slovenska tekmovalka pa štiri minute in 38 sekund. Obe sta smer preplezali hitreje od limita.

Enaindvajsetletna Pilzeva iz Haaga na Spodnjem Avstrijskem je prišla do svojega prvega velikega zlata, 19-letna Garnbretova pa se je na koncu morala zadovoljiti s premiernim srebrom. Sloveniji je priplezala enajsto odličje na svetovnih prvenstvih ter tretje srebrnega sijaja. Gre za drugo slovensko srebro v težavnosti na SP.

Pred dvema letoma je bila zlata

Slovenki gre kljub mladosti odlično. Foto: Sportida To je drugo odličje za Garnbretovo na svetovnih prvenstvih. Pred dvema letoma je na SP v Parizu osvojila zlato. V Innsbruck je seveda prišla po zlato v svoji paradni disciplini. Zato razplet današnjega finala pušča nekaj grenkega priokusa.

Tretje mesto je pripadlo Južnokorejki Jain Kim, ki je omagala pred ključnim odsekom pod vrhom. Vse tri nosilke kolajn so v polfinalu osvojile vrh smeri. Druga slovenska finalistka Mia Krampl je osvojila sedmo mesto.

Garnbretova se je v finalno smer podala kot zadnja s tem pa je bila tudi pred navidezno težko nalogo, saj dosežek tekmice pred njo ni dopuščal taktiziranja ali napak. Takšnega položaja je bila že vajena. Svetovna prvakinja, ki je svoj prvi naslov pred dvema letoma v Parizu osvojila kot še sedemnajstletnica, kot druga najmlajša dobitnica svetovnega zlata v težavnosti med članicami, je nalogo opravila skorajda rutinirano ter brez večjih težav smer preplezala od prvega do zadnjega oprimka. Tako kot v polfinalu pred tem in v obeh kvalifikacijskih smereh. Kar pa še vedno ni bilo dovolj za drugo zlato na SP.

Letos je morala na premor zaradi mature

Foto: Sportida Tekmovalka iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, ki je letos za nekaj časa morala na tekmovalni premor zaradi mature, se je po opravljenem zrelostnem izpitu uspešno vrnila v tekmovalno karavano ter v svetovnem pokalu nanizala štiri zmage in eno drugo mesto in se ji nasmiha še tretja zaporedna skupna dvojna krona zmagovalke seštevka sezone svetovnega pokala v težavnosti in kombinaciji. Njena prva izzivalka za skupno pokalno zmago v težavnosti je prav nova svetovna prvakinja. Do konca sezone svetovnega pokala v težavnosti so še tri tekme.

Garnbretova je v Innsbrucku favoritinja še v dveh disciplinah, v balvanih in novi disciplini kombinaciji, ki bo naslednjo nedeljo na Tirolskem doživela svojo tekmovalno premiero v olimpijskem formatu.

V nedeljo bosta na sporedu še zadnja kroga v moški konkurenci v težavnosti. V polfinale sta se od petih Slovencev, ki so nastopili v moških kvalifikacijah, uvrstila Domen Škofic in Luka Potočar.

Izidi, težavnost, ženske:

Finale:

1. Jessica Pilz (Avt) vrh

2. Janja Garnbret (Slo) vrh

3. Jain Kim (JKo) 34

4. Mei Kotake (Jap) 33+

5. Ashima Shiraishi (ZDA) 32

6. Anak Verhoeven (Slo) 31+

7. Mia Krampl (Slo 31+

8. Akiyo Noguchi (Jap) 31+

. Hannah Schubert (Avt) 31+

10. Laura Rogora (Ita) 24+

...

Ostali slovenski izidi:

Polfinale:

22. Lučka Rakovec (Slo)



Kvalifikacije:

27. Katja Kadić (Slo)

. Vita Lukan (Slo)

29. Tjaša Kalan (Slo)

34. Urška Repušič (Slo)

43. Mina Markovič (Slo)

...