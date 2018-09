Garnbretova in Kramplova v finalu Innsbrucka

Na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Innsbrucku bodo drevi podelili prvi komplet medalj, in sicer športnim plezalkam v težavnosti. Pred slovesno podelitvijo kolajn je le še eno dejanje, večerni finale, v katerem se bosta med najboljšimi za naslov svetovne prvakinje merili tudi Slovenki Janja Garnbret in Mia Krampl.

Tretji tekmovalni dan je odprl polfinale, v katerem se je za finalne vstopnice borilo 26 tekmovalk, med njimi tri Slovenke.

Glavna slovenska favoritinja Janja Garnbret je bila pred težko nalogo, saj dosežki tekmic pred njo niso dopuščali taktiziranja. Aktualna svetovna prvakinja, ki je svoj prvi naslov osvojila kot še sedemnajstletnica pred dvema letoma v Parizu, je nalogo opravila brezhibno ter brez težav smer preplezala od prvega do zadnjega oprimka.

Dolgo in lepo steno v Innsbrucku so do nastopa 19-letne Korošice do vrha osvojile Avstrijka Jessica Pilz, Južnokorejka Jain Kim in Belgijka Anak Verhoeven.

Druga slovenska finalistka Kramplova je v polfinalu vpisala šesti dosežek z višino 45, pred njo se je uvrstila še Američanka Ashima Shiraishi, ki je bila boljša za pol giba. Tretja slovenska polfinalistka Lučka Rakovec je osvojila 22. mesto.

Dovolj oprimkov za finale so preplezale še Japonki Akiyo Noguchi in Mei Kotake, Avstrijka Hannah Schubert in Italijanka Laura Rogora, ki so si razdelile sedmo mesto in višino 44+.

Finale se bo začel ob 19. uri.

V nedeljo bosta na sporedu še zadnja kroga v moški konkurenci. V polfinale sta se uvrstila Domen Škofic in Luka Potočar.