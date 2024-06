Janja Garnbret ob povratku peta v kvalifikacijah balvanov

Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret je ob povratku na tekme svetovnega pokala v Innsbrucku zasedla peto mesto v kvalifikacijah na balvanih. V četrtkov polfinale sta se uvrstili tudi Katja Debevec in debitantka na tekmah svetovnega pokala Jennifer Buckley. Zasedli sta sedmo oz. 11. mesto.

Petindvajsetletna Janja Garnbret po slabih dveh mesecih in pol znova nastopa na tekmah svetovnega pokala. Za Korošico tekmovanje v Innsbrucku predstavlja zadnji del priprav na olimpijske igre, kjer bo branila zlato kolajno v kombinaciji (v Parizu brez hitrosti).

Tekmovanje v priljubljenem športnem središču v Avstriji je začela s petim mestom v kvalifikacijah. Preplezala je vseh pet balvanov, le pri drugem je za to potrebovala poskus več.

Pred njo so se sicer zvrstile Izraelka Ayala Kerem, Francozinja Naile Meignan in Nemka Anna Maria Apel, ki so si delile prvo mesto, ter Francozinja Oriane Bertone na četrtem.

Od Slovenk je vse smeri zmogla tudi sedmouvrščena Debevec, medtem ko je novinka na tekmah svetovnega pokala, 17-letna Buckley, s štirimi preplezanimi smermi prav tako storila dovolj za uvrstitev v četrtkov polfinale.

Lucija Tarkuš je za las ostala brez polfinala najboljših 20 plezalk, kvalifikacije je končala na 21. mestu. Sara Čopar je bila 47., Julija Kruder pa 57.

Lucija Tarkuš je za las ostala brez polfinala najboljših 20 plezalk. Foto: Grega Valančič/Sportida

Moške kvalifikacije na balvanih se bodo začele ob 15.30, od Slovencev pa bodo nastopili Anže Peharc, Zan Lovenjak Sudar, Matic Kotar in Gregor Vezonik.

Tekmovalni teden v Innsbrucku se bo nadaljeval v četrtek z ženskim polfinalom (13.00) in finalom (19.30) na balvanih. Dan kasneje bodo ob istih urah še moški boji na balvanih.

V soboto in nedeljo bo na vrsti še težavnost. Kvalifikacije bodo v soboto ob 8.30, polfinale pa ob 19.40. Finale bo v nedeljo, za moške se bo začel ob 19.40, za ženske uro kasneje.

