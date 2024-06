Tudi Mia Krampl in Luka Potočar v Pariz! #video

Mia Krampl bo na olimpijske igre odpotovala že drugič, Luka Potočar si je priboril zgodovinsko prvo slovensko moško uvrstitev na OI v športnem plezanju, sporočajo s Planinske zveze Slovenije.

Jutri uradno znani vsi potniki na OI

Po treh tekmovalnih dneh in današnjem polfinalu so se olimpijske kvalifikacije v Budimpešti premaknile proti odločilnim uvrstitvam. Po jutrišnjem finalu bo tudi uradno znanih deset potnic in deset potnikov na olimpijske igre Pariz 2024, kjer bo Janja Garnbret avgusta branila naslov olimpijske prvakinje. A že danes je jasno, da se za Slovence jutri ne bo nič spremenilo, tako da se že lahko veselimo uvrstitve Mie Krampl in Luke Potočarja na tekmovanje v Parizu.

"Še ne dojemam, kaj se dogaja"

Četrtkovim kvalifikacijam v balvanskem plezanju in petkovim v težavnosti je na sklepnem delu olimpijskih kvalifikacij v Budimpešti v soboto, 22. junija, sledil polfinale obeh disciplin s štirimi slovenskimi predstavniki, med katerimi je bila – tako kot maja v Šanghaju – najuspešnejša Mia Krampl (AO PD Kranj), ki si je sedmim mestom v polfinalu (4. mesto v težavnosti in 12. na balvanih) priplezala jutrišnji finale: "Današnji dan je bil dolg, najprej čakanje v coni zaradi dežja, ker so tekmo prestavili za dve uri, zato smo se morali še enkrat ogrevati in toliko dlje časa čakati. V balvanih soliden rezultat, a sem vedela, da bom morala težavnost še zelo dobro odplezati, če si želim nastopa v finalu. Kljub težki smeri mi je to uspelo, tako da še ne dojemam, kaj se dogaja, a sem že zdaj vesela, da bomo jutri spet 'borbali'."

"Še ne dojemam, kaj se dogaja, a sem že zdaj vesela, da bomo jutri spet 'borbali'." Foto: Reuters

"Največji izziv današnjega dne je bil stres. Res so bili zadnji trije dnevi zelo stresni in ne morem povedati, kako vesela sem, da je tega konec. Čeprav ponavadi uživam na tekmah in v stresu, je bilo to nekaj povsem drugega. Že po balvanih se mi je z ramen odvalil velik kamen, že težavnost je bilo lažje odplezati. Za jutri pa zdaj vem, da lahko samo še uživam in plezam sproščeno, tako da se zdaj končno veselim jutrišnjega dne," se je kar smejalo 23-letni športni plezalki z Golnika, ki bo po Tokiu leta 2021 zdaj že drugič nastopila na olimpijskih igrah, a še čaka na jutrišnje uradne rezultate: "Dokler ni konec tekme, dokler ne bo potrjeno, da imam olimpijsko vozovnico, se nočem veseliti. Seveda se veselim finala in vem, da je rezultat obetaven, a do zadnjega trenutka nočem biti prehitro vesela. Ne dojemam še tega in se mi zdi, da bo jutri čustveno zelo nabit dan."

Potočar do zgodovinskega uspeha

Na olimpijske igre se je uvrstil tudi Luka Potočar (ŠPO PD Radovljica), ki se prav tako še ne upa zares veseliti: "Po neuradnih rezultatih naj bi bilo dovolj za olimpijske igre, a se mi zdi, da se še ne upam toliko veseliti, dokler ne bo zagotovo." Na OI lahko vsako državo zastopata le dva predstavnika ene države po spolu, gostitelji Francozi imajo poleg tega že zagotovljeno eno vozovnico. Po trenutnem seštevku so pred Potočarjem trije Francozi, tako da bo tudi po njihovi zaslugi – jutri si bo namreč eden priboril gostiteljsko mesto na OI, eden pa po najboljšem rezultatu v finalu – Jeseničan jutri tudi uradno prejel vozovnico za Pariz, zgodovinsko prvo slovensko moško za olimpijske igre.

Luka Potočar je Sloveniji priboril zgodovinsko prvo moško olimpijsko kvoto. Foto: Lena Drapella/IFSC

"Predvsem sem zadovoljen z balvani, kjer sem pokazal, da lahko naberem dober izkupiček. S težavnostjo pa – do ključne točke sem šel dobro in bil pozneje jezen, saj sem vedel, da bi lahko naredil več, a to je težavnostno plezanje," je dejal 22-letni Jeseničan, danes 12. v polfinalu (11. mesto v težavnosti in 13. na balvanih), tako da bo lahko jutri le sproščeno navijal, potem pa novim izzivom naproti: "Do zdaj je bilo zelo naporno, ker se je vse vrtelo okrog teh dveh tekem, kar je res neverjetno. Zdi se mi, da bom šele zdaj za nazaj videl, kaj vse smo naredili skupaj s trenerji in sem res vesel, da se je poplačalo, zagotovo pa je pred mano še veliko težkih izzivov."

V polfinalu sta nastopili tudi Vita Lukan (ŠPO PD Radovljica), ki je je polfinale sklenila na 18. mestu (13. v težavnosti in 19. na balvanih) in Lucija Tarkuš (AK Impol Slovenska Bistrica), 19. v Budimpešti (18. v težavnosti in 16. na balvanih), še poroča PZS.

