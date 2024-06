Štirje slovenski polfinali v Budimpešti

V Budimpešti se je s predtekmovanjem v balvanskem in težavnostnem plezanju končal uvodni krog drugega dela kvalifikacij za olimpijske igre v Parizu. Po dveh dnevih tekmovanj so si polfinale in mesto med dvajseterico najboljših zagotovili štirje Slovenci od osmerice, in sicer Mia Krampl, Vita Lukan, Lucija Tarkuš in Luka Potočar.