Janja Garnbret najboljša v Innsbrucku!

Garnbretova je vodila že po kvalifikacijah, najboljša je bila tudi v polfinalu, v finalu kot zadnja tekmovalka na steni pa je uprizorila novo mojstrsko predstavo.

Garnbretova je edina finalistka, ki je 15-metrsko steno preplezala od prvega do zadnjega oprimka. Premagala je tudi merilec časa, saj je vrv v finalni oprimek vpela v zadnjih sekundah. V finalu so imele plezalke na voljo za plezanje natanko šest minut.

“Fly Janja!”



Garnbret 🇸🇮 glides through the first final route of the 2021 season and finds the top with less than ten seconds left. The first Lead World Cup gold medal of the season goes around her neck!@TeamSlovenia | #InnsbruckWC pic.twitter.com/p7WGyqgV17