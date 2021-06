"Če ne bi bilo OI, bi bila zelo razočarana"

"Olimpijske igre mislim, da bodo, vsaj tako kaže. Čeprav iz Japonske spet prihajajo informacije, da naj bi jih odpovedali, mislim, da jih bodo izpeljali," je v izjavi za STA povedala 22-letna Garnbretova. Ali bi bila razočarana, če iger ne bi izpeljali? "To pa bi bila. Ne vem, koliko časa bi potrebovala, da bi si opomogla. Bi bila kar razočarana."

Pred OI še v Innsbruck

Pred odhodom na Japonsko jo od 23. do 26. junija čaka še tekma svetovnega pokala v športnem plezanju v Innsbrucku na avstrijskem Tirolskem. Do takrat pa novi treningi. "Pred mano je težko obdobje, povezano s treningi. Treniram v vseh treh disciplinah: v hitrosti, težavnosti, balvanskem plezanju. Do olimpijskih iger ni veliko časa, tako da sem popolnoma osredotočena nanje."

Kot pravi, se veseli tekme v Innsbrucku, ker bo šlo za tekmo v dveh disciplinah − balvanih in težavnosti. Ocenjuje, da je s formo tam, kjer mora biti, in za zdaj vse poteka tako, kot sta si začrtala s trenerjem Romanom Krajnikom.

Sezono svetovnega pokala je odprla s prepričljivo balvansko zmago v Meiringenu v Švici. Nato je sledil odhod čez veliko lužo v Salt Lake City, kjer je preizkusila formo v hitrosti in še enkrat v balvanih. V hitrosti je prvič plezala pod mejo devetih sekund (8,36) in se prvič prebila v izločilne boje, s 15. mestom pa je postavila svoj najboljši dosežek v tej disciplini. V balvanih je bila znova na stopničkah, tokrat druga.

Tekma v Ljubljani ji ni ustrezala, a je lepo tekmovati doma

Po prihodu domov je nastopila v Ljubljani na tekmi državnega prvenstva v težavnosti. Proti pričakovanjem je bila "komaj" tretja, a je to ne skrbi, saj s trenerjem formo tempirata na najbolj pomembno tekmo sezone v Tokiu. "Ta tekma v Ljubljani mi ni ustrezala. Ravno sem se vrnila iz ZDA, komaj dva dni sem bila doma, pa že nova tekma. Kljub temu je šlo za prvo 'štrik-tekmo' v sezoni, prvo tekmo v težavnosti po lanskem Brianconu. Lepo je bilo preizkusiti se tudi v težavnosti. Zelo lepo je bilo po dolgem času tekmovati doma, bilo je prijetno vzdušje, prišlo je tudi nekaj ljudi," je povedala 22-letnica.

V Ljubljani je morala priznati premoč drugi slovenski udeleženki iger v Tokiu Mii Krampl. Foto: Vid Ponikvar

Garnbretova, aktualna svetovna prvakinja v balvanih, težavnost in kombinaciji, je v finalu težavnosti presenetljivo padla že sredi stene, pred njo pa sta se uvrstili reprezentančni kolegici Katja Debevec in Mia Krampl, ki je dobila prvo od tekem DP v težavnosti. "Malo sem si narobe pogledala smer in si jo naredila težjo, kot je bila v resnici. Na koncu sem se odločila za nepravo stvar," je svoj nastop ocenila Garnbretova. "Mislim, da sem težavnost dovolj trenirala in sem dobro pripravljena. Ta tekma ni bila ravno pokazatelj forme. In zame ni bila tako pomembna," je še dodala.

Vse bolj se posveča treningu hitrosti

Tudi v ZDA je bila za zmago v balvanih malenkost boljša Američanka Natalia Grossman, ki sicer na OI ne bo tekmovala. "Mislim, da sem pokazala, da sem še vedno tam, kjer je treba, da sem, tako da se ne obremenjujem zaradi drugega mesta. Natalia je dobro plezala, jaz pa sem naredila napako že v prvem balvanu, čeprav sem vedela, da gre za 'rundo', ko moraš 'zlesti' v enem poskusu."

"Balvani so bili prelahki, zato nisem mogla pokazati, česa sem zmožna. Seveda je tudi to umetnost, da ne narediš napake, in vrlina, ki jo moraš obvladati, da kot zadnji na steni veš, da moraš vse preplezati v prvem poskusu, in to tudi narediš," je dodala.

Pred olimpijskimi igrami se vse bolj posveča treningu v disciplini hitrosti, ki ji je najmanj domača. "V Salt Lake Cityju sem se še najbolj veselila prve hitrostne tekme. Res sem trenirala hitrost in sem hotela pokazati vse, kar znam. V osmini finala se mi je ponesrečilo, saj mi je spodrsnilo. Sem pa zelo zadovoljna s svojim časom v kvalifikacijah," je dodala.