Jadrnica Maxi Jena s svojo prvo zmago na znameniti Fiumanki

Najboljšo slovensko tekmovalno jadrnico vseh časov je tokrat krmaril hrvaški olimpijec Ivan Kljaković Gašpić – Bambi, v vlogi taktikov pa sta nastopila lastnik jadrnice Maxi Jena, Gašper Vinčec, in Mitja Kosmina. "Regato brez vsakršne napake," kot jo je ponosno poimenoval Gašper Vinčec, je 24-metrska morska lepotica končala v približno 1 uri in 45 minut.

Sobotno neurje skrajšalo trening

Sobotno neurje s točo in z močnim vetrom je sicer močno skrajšalo trening skoraj 20-članske posadke, a je ekipi vseeno uspelo izvesti vse ključne manevre in preizkus različnih jader, kar se je v sobotni regati s šibkim vetrom okoli 8 vozlov izkazalo za ključno.

Foto: Maxijena.com

"Spremenljiva napoved za soboto, vse od šibkega do zmernega vetra severozahodnih smeri, je terjala dobro taktično pripravo oziroma izbor jader in izvedbo manevrov na 18-miljskem regatnem polju. Vesel sem, da so člani posadke izjemno dobro opravili svojo nalogo, tako rekoč brez najmanjše napake, kar nas je popeljalo do suverene zmage," je dejal hrvaški jadralski as in tokratni krmar Maxi Jena, Ivan Kljaković Gašpić.

Zadnjič z imenom Maxi Jena

Fiumanka je bila sicer zadnja regata po 16 letih, na kateri je Maxi Jena nastopila s tem imenom. Prek poletja tako jadrnico kot spremljevalne projekte čakajo novosti na več ravneh, več informacij pa bo Gašper Vinčec z ekipo predstavil jeseni letos.

Foto: Maxijena.com