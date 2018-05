Različni pogledi vodili v odstop predsednika jadralcev Aljošo Tomaža

Prvi mož Jadralne zveze Slovenije (JZS), bančnik Aljoša Tomaž, je člane izvršnega odbora v petek prek elektronske pošte obvestil, da odstopa s položaja predsednika. Za predčasen odhod se je odločil zaradi drugačnih pogledov pri financiranju in organizaciji reprezentančnih vadbenih centrov, je Tomaž potrdil.

Tomaž bo opravljal dolžnosti predsednika do naslednje skupščine zveze, ki ima letni proračun okrog pol milijona evrov. Na čelo JZS je bil drugič soglasno izvoljen 6. julija lani v Izoli, ko je bil tudi edini kandidat. Potrjen je bil tudi njegov seznam osmih kandidatov za člane izvršnega odbora. V novem mandatu je želel vpeljati več mednarodnih regat v slovenskem morju in po vzoru centra za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo v Kranju urediti osrednji slovenski vadbeni center.

"Kritična točka v jadralnem športu ta trenutek je čas, ko gredo mladi jadralci po razredu optimist, ki pokriva mlade med sedmim in petnajstim letom, v prehodne mladinske razrede, ko se preusmerjajo v enosede, dvosede. V klubih je za mlade do 15 leta torej dovolj en trener, potem pa ne več. Trenerji stanejo, morajo pa biti kvalitetni, naši klubi si lahko privoščijo morda enega, več pa gotovo ne. Glede na število jadralcev v prehodnih jadralnih razredih v posameznem klubu je po mojem mnenju edina rešitev za kvalitetno delo z mladimi jadralci organizacija panožnih reprezentančnih centrov po zgledu reprezentance smučarskih skokov in po vzoru Irske, kjer deluje naš najboljši jadralec vseh časov Vasilij Žbogar," je pojasnil Tomaž.

Pri tem pa je naletel na odpor velikih klubov, predvsem Jadra Koper in Burje Izola. "Treba je združiti moči in narediti reprezentančne vadbene centre, ki delajo z vsemi potencialnimi reprezentanti v posameznem jadralnem razredu. To je baza za olimpijske razrede. Brez tega ne moremo dobiti jadralcev za olimpijske igre. Če nimam podpore za izvedbo teh nujnih ukrepov za dosego želenih ciljev, potem odstopam," je dodal Tomaž.

Aljoša Tomaž je bil že nekaj časa na "prepihu". Foto: Urban Urbanc/Sportida

Burno že od leta 2013

Nekaj let je bilo v JZS zelo burno že vse do leta 2013, ko je bil Tomaž 20. marca na izredni volilni skupščini v Ljubljani izvoljen za predsednika, Gregor Veselko, dotedanji predsednik, pa je bil skupaj s Stanislavom Žbogarjem izvoljen za podpredsednika zveze. S tem so se končali dolgoletni spori v slovenskem jadranju, ko sta med drugim obstajali dve vodstvi. Stanislav Žbogar je bil predsednik JZS od leta 2005 do leta 2009, ko je odstopil.

Nato leta 2009 in 2010 v JZS na treh skupščinah niso mogli sprejeti programov, ker sta nastala dva tabora, od katerih je eden decembra 2010 izvolil svoje vodstvo na čelu z Tomažem, večina predstavnikov klubov v JZS pa je to skupščino razglasilo za nično. Razveljavili so vse njene sklepe in razrešili štiri izmed petih članov nadzornega odbora, ki so vodili omenjeno decembrsko skupščino. Tako je Veselko ostal predsednik JZS in je vodil zvezo skupaj z maja 2010 izvoljenim osemčlanskim izvršnim odborom.

Potem so potekali "pogovori" obeh struj na sodiščih in pred javnostjo s sejami, ki so se vlekle tudi čez polnoč. Zelo glasno so govorili tudi o tem, kateri izmed obeh izvršnih odborov, ki sta jih imenovali vodilni struji JZS, ima pravno legitimnost. Toda na koncu sta sprti strani v pogajanjih že pred volilno skupščino leta 2013 dosegli kompromis in oblikovali skupno kandidatno listo, vodstvo pa je nato vse do letos brez večjih pretresov vodilo zvezo.