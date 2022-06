Izjemen uspeh slovenskih lokostrelk

Slovenske lokostrelke Ana Umer, Urška Čavič in Nina Corel so na evropskem prvenstvu v Münchnu v ekipni konkurenci z ukrivljenim lokom osvojile bron.

Slovenska ženska lokostrelska ekipa Ana Umer, Urška Čavič in Nina Corel so na evropskem prvenstvu v Münchnu v ekipni konkurenci z ukrivljenim lokom osvojile kolajno bronastega sijaja. V današnjem malem finalu, obračunu za tretje mesto, so s 5:3 (201:196) premagale predstavnice Danske.

Slovenke so v prvem krogu premagale Azerbajdžanke s 6:0, v osmini finala Ukrajinke prav tako s 6:0, v četrtfinalu pa Italijanke s 6:2. Tekmo za zlato kolajno so jim preprečile Nemke, ki so slavile s 5:1. Predstavnice Turčije so v polfinalu s 5:1 ugnale Danke.

Slovenska moška lokostrelska zasedba v postavi Aljaž Matija Brenk, Staš Modic in Tim Jevšnik je v ekipni konkurenci s sestavljenim lokom osvojila končno četrto mesto. V boju za bron so bili boljši Avstrijci.