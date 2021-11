Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na svetovnem prvenstvu v karateju v Dubaju so se od tekmovanj hitro poslovile tudi slovenske karateistke v ekipni konkurenci - Tjaša Ristić, Kiti Smiljan in Urška Haberl. V uvodnem krogu so z 2:0 slavile Slovakinje.