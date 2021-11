V Dubaju le ena slovenska zmaga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na svetovnem prvenstvu v karateju v Dubaju je med slovenskimi tekmovalci v predtekmovanju zmago v kategoriji do 50 kilogramov zabeležila le Urška Habert. Ta je v uvodnem nastopu ugnala Hrvatico Pehar z 10:0, v nadaljevanju pa je morala priznati premoč Italijanki Erminii Perfetto z 1:6.

Med slovenskimi reprezentanti je najvišje kotirala Kranjčanka Tjaša Ristić, ki pa je uvodni dvoboj kategorije do 61 kg z Estonko Anno Sokk izgubila z 0:1. Kiti Smiljan je v kategoriji do 68 kg izgubila uvodni dvoboj z Egipčanko Ferjal Abdelaziz z 0:5, Brazilec Douglas Brose pa je v kategoriji do 60 kg ugnal Niklasa Tamšeta Marinića s 4:2.

Dekleta v Dubaju čaka še ekipni nastop, konec tedna pa se bo predstavila tudi parakarateistka Diandra Bekčić.