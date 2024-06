Hiter konec za Kožula in Hribarja v Zagrebu

Slovenska dvojica Deni Kožul in Peter Hribar je na namiznoteniškem tekmovanju WTT Contender v Zagrebu z nagradnim skladom 80.000 dolarjev nastop na glavnem turnirju končala v prvem krogu, so sporočili iz Namiznoteniške zveze Slovenije. Najboljši slovenski igralec Darko Jorgić je nastop v Zagrebu odpovedal.

Kožul in Hribar sta se kot edina v slovenski ekipi prebila prek kvalifikacij. V prvem krogu glavnega turnirja sta izgubila proti Singapurcema Izaacu Queku in Koenu Pangu z 0:3.

V prvem nizu sta Quek in Pang že vodila z 10:6, vendar sta Kožul in Hribar vse štiri zaključne žogice ubranila in sama prišla do ene. Toda Singapurca sta se na koncu le izvlekla, v drugem nizu pa sta po zaostanku s 5:7 dosegla štiri zaporedne točke in niz na koncu zanesljivo dobila. V tretjem je bilo zadnje izenačenje pri šesti točki, Kožul in Hribar sta še prišla do točke zaostanka (7:8), končnica pa je spet pripadla singapurskima igralcema.

V zvezi so še dodali, da se bo prihodnji torek v ljubljanski dvorani Tivoli začel turnir Star Contender, na katerem bo izmed dvajsetih najboljših s svetovne lestvice ITTF nastopilo 13 igralcev. Med njimi tudi Jorgić, ki je nastop v Zagrebu odpovedal prav zaradi čim boljše priprave na domači turnir.

V glavnem žrebu bosta ob njem nastopila še Kožul in Hribar, v ženskem delu tekmovanja pa bodo v glavnem žrebu Ana Tofant, Sara Tokić, Lara Opeka in Lea Paulin. V kvalifikacijah bodo igrali še Aljaž Godec, Brin Vovk Petrovski, Miha Podobnik, Tjaša Novak in Katarina Stražar.

