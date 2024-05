Alexis Lebrun že v prvem krogu izločil Jorgića

Hrastničan, ki je Alexisa Lebruna premagal tako na zadnjem svetovnem prvenstvu posameznikov kot na zadnjem svetovnem ekipnem prvenstvu, je dobil prvi niz, v nadaljevanju pa je povsem odpovedal. V naslednjih dveh je ostal pri le dveh osvojenih točkah, v četrtem jih je osvojil pet.

"Iskreno povedano, igral sem katastrofalno. Prvi niz je Alexis delal manjše napake, niti ga nisem pustil, da bi se razigral, v nadaljevanju pa je on dvignil raven svoje igre, jaz pa sem po dolgem času dobil z metlo po glavi. Ne vem, kdaj me je nekdo tako odnesel od mize. Poraz gor ali dol, morda je tako tudi bolje, kot da se mučim iz kroga v krog. Že v zadnjih treh sezonah, z izjemo olimpijskega turnirja v Tokiu, v Aziji nisem pokazal dobrih iger, pa tudi na drugih mednarodnih turnirjih, z izjemo evropskega Top16, ne igram dobro. Do zmag sem v glavnem prihajal s slabo igro in enkrat se je to moralo ustaviti," Jorgić ni skrival razočaranja po gladkem porazu.

Že v petek se vrača domov in razmišlja, da bi odpovedal nastop v Zagrebu naslednji teden, zadnjem turnirju pred spektaklom na domačem tekmovanju v Ljubljani, ki se bo v Tivoliju začel 10. junija.

"Mislim, da bom moral do olimpijskih iger nekaj spremeniti, očitno je vsega preveč. Verjetno bom tudi Zagreb odpovedal, če se bo to sploh dalo. Malce me boli koleno, vendar to ni izgovor. Skušal se bom spočiti in se osredotočiti na turnir v Ljubljani, nato pa bom vse moči usmeril na olimpijske igre. Sploh se ne mislim več ukvarjati z lestvico, boril se bom samo, da popravim glavo in v Pariz pridem svež, spet tisti pravi Darko, ki smo ga gledali v Tokiu," je še dodal Jorgić.

