Foto: Reuters Janja Garnbret bo svojo prvo zlato kolajno v posamični disciplini na prvenstvih stare celine napadala z najboljšim dosežkom polfinala, Mia Kraml se bo v lov na svoje prvo odličje na EP podala s tretjim dosežkom polfinala. V polfinalu se je merilo 25 tekmovalk, Italijanka Laura Rogora je zaradi poškodbe roke odpovedala nastop. Najboljši Slovenki, ki sta poskrbeli za prvo in drugo mesto v četrtkovih kvalifikacijah težavnosti, sta šli zadnji v steno.

"Sredi smeri mi je odneslo noge, kar se mi ne bi smelo zgoditi, se mi pa zdi, da nisem 'paničarila' v smeri, na koncu sem padla 'navita'. Sem zadovoljna, kar sem pokazala s svojim plezanjem, tudi če ni bil vrh," je po polfinalu povedala Garnbretova. Njena napoved za finale: "Upam, da bo smer težka, kakršna je bila v polfinalu, in nato samo, da uživam, plezam, kot znam in kot vedno rečem, in to je to."

Za Mio Kramp neprespana noč

Kramplova je dosegla višino 34+, zaostala je zgolj za Francozinjo Manon Hilly, ki je dosegla višino 35. Navijači na Kraljevem trgu v bavarski prestolnici so čakali le še nastop super zvezdnice Garnbretove, ki je znova navdušila. Triindvajsetletnica iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu je konkurenci odčitala manjšo lekcijo, z lahkoto je premagala dosežke tekmic ter se, z že osvojeno vstopnico v finale, podala še v prestižni boj za sam vrh smeri. Ta je ostal neosvojen, olimpijska prvakinja je smer končala tik pod vrhom na višini 45 ter bo moči prihranila za finale in boj za zlato.

Mia Krampl Foto: Guliver Image "Podzavestna živčnost, pa še koleno me je bolelo, ker sem si ga poležala in mi ni bil noben položaj pri spanju všeč. Res ponoči nisem nič spala, sem pa dala to ven iz glave, ker to ne sme vplivati na moj nastop. Na ogrevalni steni sem se počutila v redu, za mano sta dva naporna tekmovalna dneva, ni bilo najlažje iti na steno in se zbuditi, ampak sem se malo brcnila in v smer sem šla s ta pravo glavo in se je videlo, da sem dobro odplezala," pa je povedala Kramplova.

V polfinalu je nastopilo vseh pet Slovenk. Vita Lukan, ki se je spogledovala s finalom, je tokrat ostala brez njega in najboljše osmerice na 12. mestu (24), 17-letna Sara Čopar je na svojem prvem velikem članskem prvenstvu vpisala 15. mesto (19+), Lučka Rakovec je slovenske nastope zaokrožila na 22. mestu (18).