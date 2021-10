Fainova zimsko sezono odprla z novim slovenskim rekordom

Plavalka mariborskega Branika Katja Fain je na svetovnem pokalu v Berlinu z 2:07,04 dosega nov slovenski rekord v 25-metrskem bazenu na 200 m delfin in za Američankama Tess Howley (2:06,09) in Charlotte Hook (2:06,15) zasedla tretje mesto.

Katja Fain je popravila državni rekord Radovljičanke Anje Klinar iz leta 2010 za 93 stotink sekunde, svoj osebni rekord pa na današnji tekmi za več kot tri sekunde. Že v predtekmovanju je z 2:08,93 napovedala, da je v zelo solidni formi.

"V uvodu v sezono nisem vedela, kje sem in kaj lahko pričakujem"

"Tudi zame je izid malce nepričakovan. A res je, da v uvodu v sezono nisem vedela, kje sem in kaj lahko pričakujem. Zelo dobro mi je šlo zjutraj in dobila sem motivacijo, da to popoldan to še nadgradim. Z dosežkom pa sem seveda zelo zadovoljna," je bila po tekmi dobre volje 20-letna Mariborčanka, ki je priznala, da se je v zadnjem obdobju malo bolj posvečala tudi delfinovi tehniki: "Ta del treninga je zame pomemben predvsem za vzdržljivost, ki jo potrebujem v kravlu."

In v Berlinu bo prav nastop na 200 m prosto tisti, ki bo naslednji pod drobnogledom. "Vnaprej ne upam ničesar napovedati. Osebni rekord imam tukaj boljši in težko ga bo popraviti. Lažje bom komentirala po tekmi," pred sobotno tekmo pravi mlada slovenska olimpijka, ki opozarja tudi na dejstvo, da je bila zelo dolgo brez tekme v kratkem bazenu in seveda potrebuje nekaj prilagajanja.

Peter John Stevens dvakrat v finalu: Ne morem biti nezadovoljen

Kar dvakrat se je v Berlinu v finale prebil Peter John Stevens, ki je na 100 m prsno z 58,14 zasedel peto mesto, bil je desetinko sekunde hitrejši kot v predtekmovanju, na 100 m mešano pa je bil s 54,83 osmi, v kvalifikacijah pa je s 54,50 dosegel nov osebni rekord.

"Vem, da sem na 100 m prsno napovedal boj za osebni rekord, do katerega mi je zmanjkalo manj kot dve desetinki." Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Sem v polnem treningu in ne morem biti nezadovoljen. Vem, da sem na 100 m prsno napovedal boj za osebni rekord, do katerega mi je zmanjkalo manj kot dve desetinki. A to predvsem zaradi napake po zadnjem obratu, ko sem naredil zavesljaj praktično nad vodo. Vesel pa sem, da sem se vse do konca enakovredno boril z najboljšimi, tudi Nemci, ki so se posebej pripravljali za to tekmo. Do nastopa na 100 m mešano sem imel nato le kratek premor in z dosežkom v drugi disciplini sem tudi zato zelo zadovoljen," pa je dejal Stevens.

Boškan postavljal osebne rekorde, debi Nike Fain

Njegov klubski kolega v Triglavu Sašo Boškan je na 400 m prosto s 3:47,36 osvojil 11. mesto, na 100 m mešano je bil s 56,65 22., v obeh nastopih pa je dosegel osebne rekorde.

Sašo Boškan je dosegel dva osebna rekorda. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Sašo je v kravlu zelo hitro začel, a nekako zdržal do konca. Škoda, da ni plaval v eni od nosilnih skupin, saj je znan po dobrem finišu in zanesljivo bi se v tem primeru boril za finale. Za prvi nastop pa je dosežek več kot dober. Pri Petru pa sem vesel, da je danes že zjutraj dobro nastopil v dveh disciplinah, pa tudi popoldan, ko je bil premor še krajši. To kaže, da je pridobil na vzdržljivosti, na kateri delava," je pokomentiral trener Luka Berdajs.

Svoj debi v svetovnem pokalu pa je doživela Nika Fain. Ta je na 50 m hrbtno z 29,15 dosegla najboljši izid v karieri in bila 30., na 100 m mešano je osvojila 21. mesto.

Preberite še: