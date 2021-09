Šeglovi slovenski rekord in norma za SP

Obenem je Šeglova postala tretja slovenska plavalka, ki je 100-metrsko razdaljo v 25-metrskem bazenu preplavala v manj kot 54 sekundah. Pred njo je to ob Klančarjevi leta 2015 uspelo tudi Velenjčanki Nastji Govejšek.

"Glede na moj izid v 50-metrskem bazenu sem rekord nekako pričakovala. Tudi glede na dosežek pred dnevi prav tako v Neaplju z letečim startom v štafeti (53,26 op.p.) je bilo jasno, da sem blizu in da mi to lahko uspe. Prav dobro bi bilo s to hitrostjo nastopiti še na 200-metrski razdalji, saj bi tudi tam morala doseči osebni rekord," je po tekmi povedala Korošica, ki v profesionalni ligi nastopa za pisano mednarodno zasedbo moštva Energy Standard.

Priborila si je vstopnico za Abu Dabi

Dvajsetletnica, tudi že dvakratna olimpijka, je z rekordom dosegla tudi normo za svetovno prvenstvo, ki ga bo med 16. in 21. decembrom gostil Abu Dabi. "Super. Zdaj lahko izbiram, na katere tekme grem," je še dodala mlada Korošica, ki premleva, kako uskladiti vse naporne nastope.

Do konca septembra jo čakajo tekme v ligi ISL, v začetku novembra bo ruski Kazan gostil lani zaradi pandemije prestavljeno evropsko prvenstvo, decembra je na sporedu SP, slovenska reprezentanca naj bi se udeležila tudi svetovnih pokalov v Berlinu in Budimpešti, prihodnje leto pa sta zaradi pandemije covida-19 in sprememb v mednarodnih koledarjih prav tako načrtovana svetovno in evropsko prvenstvo v 50-metrskem bazenu.