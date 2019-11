Fainova z najboljšimi dosežki v Kranju

Ob koncu dneva je Fainova z 8:19,50 ob zmagi dosegla še osebni rekord in drugi najboljši slovenski dosežek vseh časov na 800 m prosto. "Oba izida sta v redu in osebni rekord je vedno dobrodošel, a vse to je še trening. Posebnih pričakovanj v Kranju niti ni bilo, saj Katja še nima prave hitrosti. To načrtujeva za evropsko prvenstvo," je po tekmi povedala njena trenerka Metka Sparavec in dodala, da se o nastopu na 800 m prosto s svojo varovanko še nista odločili. "Na 800 m prosto bo nastopila le, če bova ocenili, da ima realne možnosti za finale."

Drugi najboljši slovenski izid vseh časov na 100 m hrbtno

Prijetno je presenetila tudi ravenska olimpijka Janja Šegel, ki z 1:58,55 ni bila povsem zadovoljna z nastopom na 200 m prosto, z 1:00,37 pa je dosegla drugi najboljši slovenski izid vseh časov na 100 m hrbtno. "Pri hrbtnem sem imela odlično podvodno plavanje. Pri kravlu pa je bilo popolnoma obratno, saj mi je Katja (Fain; op. p.) na vsakem obratu ušla," je pojasnila mlada Korošica, ki je bila najboljša še na 200 m mešano.

Neža Klančar: Današnji izid ni povsem vrhunski, saj sem še v polnem treningu in šele prihodnji teden začenjamo s tempiranjem forme za EP. Foto: Vid Ponikvar

Med reprezentanti, ki bodo nastopili v Glasgowu, je s 25,23 prepričala tudi Neža Klančar iz ljubljanske Olimpije, ki je ostale popoldanske nastope zaradi slabega počutja odpovedala. "Današnji izid ni povsem vrhunski, saj sem še v polnem treningu in šele prihodnji teden začenjamo s tempiranjem forme za EP. Tam upam, da mi bo šlo vse po načrtih in na Škotsko odhajam optimistična. Za mano je lepa jesen, s solidnimi izidi že po prvem mesecu dela v vodi, odličnimi višinskimi pripravami in rekordnimi dosežki nato na mitingu v Zagrebu," je po tekmi menila Ljubljančanka.

Košakova izstopala na 50 m prosto

Na 50 m prosto je izstopala tudi Anemari Košak iz celjskega Neptuna, sicer partnerka Klančarjeve na treningih, ki je razdaljo zmogla v 25,63 sekunde in se edina približala morebitni uvrstitvi v reprezentanco za EP.

Med potniki za Škotsko je s 15:07,41 prepričljivo zmago na 1500 m prosto dosegel tudi Mariborčan Martin Bau.

Nekdanja reprezentantka kranjskega Triglava Tina Čelik je dobila tekmi na 50 m prsno in 100 m delfin. Pirančan Marcel Primožič je zmagal na 50 in 200 m prosto. Ravenčan Matija Može je bil najboljši na 50 in 200 m prsno ter 200 m mešano, domačemu klubu je zmago na 100 m hrbtno priplaval Sašo Boškan.

