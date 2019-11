V Tokiu odprli olimpijski vodni park

V Tokiu so danes odprli vodni kompleks, na katerem se bodo poleti odvijala olimpijska tekmovanja v plavanju, umetnostnem plavanju in skokih v vodo. Štirinadstropna zgradba je stala 523 milijonov ameriških dolarjev, ob bazenu pa bo prostora za 15 tisoč gledalcev. Zaenkrat so zgradili 90 odstotkov Aquatics Centra, preostalih deset odstotkov bo končano do februarja.