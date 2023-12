Neža Klančar z novim državnim rekordom za las brez odličja

Klančarjeva je v sredo v polfinalu na 100 metrov mešano svoj slovenski rekord popravila za 49 stotink sekunde, uro je ustavila pri 58,78 in se v finale uvrstila s četrtim časom.

Četrto mesto ji je pripadlo tudi po finalu, v katerem je znova poskrbela za novo rekordno slovensko znamko. Ta zdaj znaša 58,55, kar je bilo na koncu za 22 stotink prepočasi za bronasto odličje, ki ga je osvojila Švedinja Louise Hansson (58,33).

Zlato in srebro sta pripadli Francozinjama, ki sta se edini spustili pod mejo 58 sekund. Naslova evropske prvakinje se veseli Charlotte Bonnet (57,47), podprvakinja je postala Beryl Gastaldello (57,67).

"Odličje bom pustila za naslednjič"

"Z rezultatom sem zelo zadovoljna. Še en osebni rekord, kar je tudi državni rekord in to je super, saj to pomeni, da res napredujem in da sem res hitra. Kar zadeva četrto mesto ... Seveda bi si želela, da bi bila še malo hitrejša, da bi bila na stopničkah, ampak bom pustila to za naslednjič," je po četrtem mestu dejala 23-letnica.

"Še en odličen nastop Neže, plavanje zelo dobro, obrati pa se ji niso najbolje izšli. Dovolj je še mlada, da lahko še napreduje in se izkaže na naslednjih prvenstvih," pa je misli strnil trener Klančarjeve Tomaž Torkar.

Fainova na osmem mestu

Katja Fain je v finalu na 200 metrov delfin s časom 2:09,39 osvojila osmo mesto. Zmagala je Nemka Angelina Kohler (2:03,30).

Katja Fain je zasedla osmo mesto. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko "Finale na evropskem prvenstvu je uspeh. Malo pretrdo vse skupaj in takoj se pokaže na rezultatu. Katja je odlično pripravljena, lepo leži na vodi in tudi občutek se izboljšuje. Finale v delfinu je bil nagrada in spodbuda, da je s svojimi rezultati, tudi če niso osebni rekordi, še vedno med najboljšimi v Evropi, in to v več disciplinah. Zdaj nadaljujeva, teden se še ni končal. Pozitivno in optimistično," je misli po osmem mestu strnila trenerka Fainove Metka Sparavec Malenko.

Ob 19.08 bo v finalu nastopila še slovenska štafeta na 4 x 50 m mešano v postavi Janja Šegel, Tara Vovk, Neža Klančar in Katja Fain. Slovenke so dopoldan odplavale nov državni rekord 1:48,38 in se s šestim izidom uvrstile v finale štafet.