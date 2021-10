Slovenke na EP osvojile četrto mesto, selektor ponosen na dekleta

Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je evropsko prvenstvo, ki ga je gostila Turčija, zaključila na četrtem mestu. Varovanke Simona Božiča so v boju za bronasto odličje po izenačenem obračunu z 0:3 (21, 20, 21) priznale premoč Nemkam. "Četrto mesto je odličen rezultat, a ko si enkrat tako blizu medalje, je razočaranje veliko," je po nastopu na EP povedala kapetanka reprezentance Lena Gabršček. To je bil prvi nastop Slovenk v polfinalu evropskega prvenstva po šestih letih.

Slovenske odbojkarice so prvič po letu 2015, ko so na domačem prvenstvu v Podčetrtku osvojile bronasto odličje, igrale v polfinalu in se borile za kolajne. Slovenke so v Kemerju nastopile v okrnjeni zasedbi, a so se vseeno po petih zmagah prebile med najboljše štiri evropske reprezentance

Obračun za končno tretje mesto je bil od samega začetka izenačen. Nemke so povedle s 7:6, a so pobudo takoj zatem prevzele Slovenke in si z dobro igro v obrambi in s protinapadi Gabrščkove in Ocepkove zagotovile vodstvo s 13:11. Pri zaostanku s 14:16, ki je bil posledica dobrih servisov nemških odbojkaric, se je slovenski selektor Simon Božič odločil za prekinitev. Izid je bil zopet poravnan na 19:19 in tudi še na 20:20, nato pa so nemške odbojkarice prišle do dveh točk razlike (22:20). V končnici so bile tekmice tudi nekoliko bolj zbrane, obenem pa so imele tudi kanček sreče.

Slovenke so na evropskem prvenstvu v Turčiji osvojile nehvaležno četrto mesto. Foto: ParaVolley Europe

Tudi uvod v drugi niz je bil izenačen. Reprezentanci sta izmenično dosegali točke, prve so z dvema točkama naskoka s 6:4 povedle Slovenke, sledil je preobrat in vodstvo tekmic z 8:7 ter po asu Cierpke tudi z 12:10. Ocepkova s servisi in Gabrščkova z napadi sta bili zaslužni za novo vodstvo naših s 13:12, Vrhovnikova je dosegla as za 15:14. Nemke so zatem uspele zaustaviti dva slovenska napada za 18:18, Božič je posegel po odmoru. Nemkam je nato na servis Scholtnove uspela serija točk za vodstvo z 22:19 in še eno prekinitev na zahtevo slovenske klopi, a sta končnica in zmaga s 25:20 pripadli nemški vrsti.

Poraz naši deklet ni strl. Tudi v tretjem nizu so se vseskozi borile. Reprezentanci sta izmenično nizali točke, rezultat je bil na 5:5 še poravnan. Zatem pa je, znova na začetni udarec Schefflerjeve, sledila nemška serija za 10:6. Božič je posegel po odmoru, Gošnakova je odlično servirala, Vrhovnikova pa napadla za 10:10. Ferjanova je po lepi podaji Jelerjeve prinesla vodstvo z 11:10. Izenačena predstava, v kateri so naša dekleta še vodila s 17:16, se je po novem nizu Schefflerjeve s servisne črte spet prevesila na stran Nemk, ki so se prebile v ospredje (19:17). A Gošnakova je še enkrat vrnila z enako mero z asom za vodstvo z 20:19. A tudi tokrat so bile v končnici, spet na račun dobrih servisov, s 25:21 boljše nemške odbojkarice, ki so tako slavile s 3:0 in osvojile bronasto odličje.