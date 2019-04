Belakova v finale EP z drugo oceno

"Danes sem bila živčna, ne spomnim se, kdaj me je tako bolelo. Uspela sta mi dva super skoka. Težko bi lepše skočila. Pri drugem skoku me je zabolela noga. Namesto, da bi se veselila, me to zdaj skrbi, ker moram še enkrat skočiti. Vseeno sem vesela, da sem skočila skoka, ki ju že tako dolgo obljubljam," so bile prve misli Belakove, ki je še dodala: "Odvalil se mi je kamen od srca. Še enkrat moram skočiti enako in bo to to."

Belakova, ki je bila doslej na EP najboljša v Moskvi pred šestimi leti na četrtem mestu, bo v finalu tekmovala v soboto.

V zadnji kvalifikacijski skupini telovadk je poleg Belakove nastopila še Adela Šajn, ki se finalnim nastopom ni približala. Na svojem paradnem orodju gredi je z oceno 12,700 končala na 21. mestu. Na parterju je bila Šajnova z oceno 12,200 bila 35.

"Zadnjih nekaj dni mi je bilo na gredi težko. Nisem bila samozavestna. Glede na vse težave pred tekmo sem zadovoljna. Ostaja grenek priokus, napake se seštejejo v tri desetinke, ki bi me lahko pripeljale v finale. Na parterju se mi je zdela vaja lepo izvedena, presenečena sem bila nad oceno za izvedbo, zdela se mi je dosti nizka. Pod črto sem lahko zadovoljna," je menila Šajnova.

Tjaša Kysselef je na svojem paradnem orodju preskoku končala na 11. mestu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Že dopoldan je svoje delo opravila Tjaša Kysselef, edina od Slovenk, ki je nastopila na vseh štirih orodjih. Zbrala je 45,565 in mnogoboj končala na 55. mestu.

Kysselefova je na svojem paradnem orodju preskoku z oceno 13,716 osvojila končno 11. mesto. Na gredi je bila z oceno 11,533 34., na dvovišinski bradlji z oceno 8,366 je bila 83. in na parterju z oceno 12,000 pa 41.

Moški del je že v sredo ostal brez finala. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Moški del končal že v sredo

Moški del slovenske reprezentance je nastope končal že v sredinih kvalifikacijah, vsi so bili zavoljo napak daleč od finalnih nastopov. Rok Klavora je bil 33. na parterju, Luka Terbovšek 82. Branilec srebra z lanskega EP v Glasgowu Sašo Bertoncelj je bil 45. na konju z ročaji.

V petek bodo v Netto Areni finalni boji v mnogoboju za telovadce in telovadke. V soboto in nedeljo sledijo še posamični finali po orodjih.

