V živo: Janja Garnbret v vodstvu pred zadnjo balvansko uganko

Poleg Janje Garnbret v finalu balvanov nastopajo še Belgijka Chloe Caulier, Nemka Hannah Meul, Francozinja Fanny Gibert, Čehinja Eliska Adamovska in še ena Francozinja Oriane Bertone, ki bo kot šesta po polfinalu v finalu na vseh balvanih nastopila kot prva, Garnbretova pa se bo štirih balvanskih ugank lotila zadnja. Plezalke imajo za vsak balvanski problem štiri minute.

PODROBNEJŠI POTEK FINALA NA BALVANIH (Ž):

4. balvan:

Belgijka Chloe Caulier je vrh tretjega balvana dosegla v zadnji sekundi. Foto: Guliverimage

3. balvan:

Po prvem balvanu vodi Nemka Hannah Meul. Foto: Guliverimage

2. balvan:

17-letna francoska plezalka Oriane Bartone se je v finale uvrstila s šestega mesta v polfinalu. Foto: Guliverimage

1. balvan:

Po treh balvanih vodi Garnbretova, ki ima dva osvojena vrhova in cono. Pred tekmovalkami je zadnji balvan.T4z4 - vrh (T) in cono (z) je dosegla v štirih poskusih.T4z4 - tudi ona je za dosego vrha in cone potrebovala štiri poskuse.brez vrha in cone.T1z1 - vrh in cono je dosegla v prvem poskusu.T4z1 - vrh je dosegla v četrtem poskusu, cono v prvem.T1z1 - tudi Janja do cone in do vrha v prvem poskusu.Tudi po tretjem balvanu vodi Garnbretova, ki je drugi in tretji balvan splezala v prvem poskusu.brez vrha in brez cone.brez vrha in brez cone.z2 - brez vrha, a z doseženo cono (z) v drugem poskusu.brez vrha in brez cone.brez vrha in brez cone.je na drugem balvanu stvari že postavila na svoje mesto. Edina je dosegla vrh balvana in prevzela vodstvo. Drugo mesto drži Nemka Meulova, tretje pa Francozinja Bertonjeva. Edina od finalistk, ki je še uspela doseči cono, je izkušena Francozinjaki je zdaj na 4. mestu.Po prvem balvanu vodi domačinka, na drugem mestu je Francozinja(obe sta osvojili vrh), medtem ko jeki ji ni uspelo doseči vrhana tretjem mestu.T3z1 (vrh (T) je dosegla v treh poskusih, cono (z) v prvem).z3 (brez vrha (T), do cone (z) v treh poskusih).z2 (brez vrha (T), do cone (z) v dveh poskusih).T2z2 (vrh (T) in cono (z) je dosegla v dveh poskusih).z3 (brez vrha (T), do cone (z) v treh poskusih).O končni zmagi odloča število osvojenih vrhov, nato število osvojenih con (oprimki sredi stene, ki so posebej označeni), ter nato še število poskusov, ki jih plezalke potrebujejo za osvojitev vrha in cone.