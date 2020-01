Dva mlada slovenska tekača v finalu nove discipline

Za mladimi tekmovalkami in tekmovalci je bil dolg dan na s soncem obsijanem tekaškem prizorišču na planoti Vallee de Joux v švicarskem delu Jure. Na startu kvalifikacij so bili štirje Slovenci. Dva v konkurenci fantov do 18 let in dve tekačici Klara Mali in Hana Jamnik Mazi v konkurenci deklet do 18 let. V vsakem od krogov tekmovanja tekmovalci pretečejo dva kroga v skupni dolžini 1,8 km po zelo razgibanem terenu s skokom pred ciljem.

Najdlje sta prišla mlada slovenska tekača, ki sta bila uspešna v kvalifikacijah, v polfinalu pa sta se na podlagi časov kot srečna poraženca prebila v sklepne boje deseterice najhitrejših za mladinske olimpijske kolajne. Osemnajstletni Anže Gros iz Mlake pri Kranju je tekmo končal na osmem mestu, leto mlajši Jošt Mulej iz Gorij pa je bil deveti.

V konkurenci deklet se je najdlje prebila Golničanka Klara Mali, ki je v svoji polfinalni skupini osvojila sedmo mesto. Hana Jamnik Mazi je svoj premierni nastop na ZOI mladih končala v kvalifikacijah na 53. mestu.

V nedeljo tekmovalce v smučarskem teku na ZOI mladih čakajo preizkušnje v sprintu v prosti tehniki, v kateri Slovenci prav tako ciljajo na finale.

