Švica tudi v slovenskih barvah

V novi areni Vaudoise so dvignili olimpijsko zastavo, prebrali olimpijsko prisego in prižgali olimpijski ogenj s plamenico. Olimpijski ogenj je prižgala najmlajša članica švicarske reprezentance, umetnostna drsalka Gina Zehnder.

V novi areni Vaudoise so dvignili olimpijsko zastavo, prebrali olimpijsko prisego in prižgali olimpijski ogenj s plamenico. Olimpijski ogenj je prižgala najmlajša članica švicarske reprezentance, umetnostna drsalka Gina Zehnder. Foto: Reuters

Šport na vrhunski ravni je povezan tudi z zelo visokimi stroški treningov, priprav, pripomočkov, opreme in tekmovanj. K temu je treba prišteti še masaže in občasne fizioterapije, ki so v vrhunskem športu nujne. Brez velikega finančnega vložka staršev, sponzorjev in podpore Olimpijskega komiteja Slovenije bi bilo še težje poseči po zvezdah.

Perspektivnim mladim športnikom so namenjene športne štipendije Olimpijskega komiteja Slovenije. Treningi z vedno boljšimi rezultati postajajo vse zahtevnejši in s tem dražji. Osnovna višina štipendije znaša 122 evrov mesečno za dijaka in 184 evrov za študenta. Merila za pridobitev štipendije so izjemno zahtevna in športniki morajo poseči po najvišjih uvrstitvah na tekmovanjih najvišje ravni.

Kar 39 mladih športnikov na zimskih olimpijskih igrah v Lozani

Srebrni Rok Ažnoh na superveleslalomu na prizorišču Les Diablerets Foto: Reuters

Do 22. januarja v švicarskem mestu Lozana (Lausanne) potekajo tretje zimske mladinske olimpijske igre. Mesto ob Ženevskem jezeru gosti tudi mlade slovenske športnike, ki predstavljajo eno večjih delegacij.

V Švico je odpotovalo kar 39 mladih športnikov, in sicer alpski smučarji, tekmovalci v curlingu, biatlonci, deskarji, mešana hokejska ekipa, nordijski kombinatorci, sankači, smučarji prostega sloga, skakalci in smučarji tekači.

Slovenska odprava v Lozani:

Foto: arhiv OKS

Alpsko smučanje: Martin Križaj, Rok Ažnoh, Rok Stojanovič, Anja Oplotnik, Lina Knific in Nika Murovec.

Smučarski skoki: Jernej Presečnik, Mark Hafnar, Lara Logar in Pia Mazi.

Smučanje prostega sloga: Jošt Klančar, Klemen Vidmar in Marta Rihtaršič.

Biatlon: Jaša Zidar, Mark Vozelj, Drejc Trojer, Kaja Marič, Lena Repinc in Kaja Zorč.

Curling: Jakob Omerzel, Bine Sever, Sara Rigler in Liza Gregori.

Deskanje na snegu: Ožbe Kuhar.

Nordijska kombinacija: David Muhič, Matic Hladnik, Ema Volavšek in Silva Verbič.

Sankanje: Lovro Kovačič, Tian Badžukov in Ema Kovačič.

Smučarski tek: Jošt Mulej, Anže Gros, Klara Mali in Hana Mazi.

Hokej (mešana ekipa tri na tri): Tjaš Lesničar, Maks Perčič, Miha Beričič in Arwen Nylaander.

Mladinske olimpijske igre, na katerih tekmujejo športniki, stari od 15 do 18 let, so zadnja stopnička pred članskimi olimpijskimi igrami. Mladi imajo na teh igrah možnost spoznavati olimpijske vrednote in pravila. To je eden prvih večjih korakov na njihovi športni poti. Z udeležbo na mladinskih olimpijskih igrah mladi postajajo del olimpijskega gibanja.



Srebrni Rok Ažnoh, odlični igralci curlinga in biatlonki

Prvi dan mladinskih zimskih olimpijskih iger je Rok Anžoh osvojil srebrno medaljo. Foto: arhiv OKS

Že prvi tekmovalni dan je minil v slovenskih barvah. Alpski smučar Rok Ažnoh, 17-letni član smučarskega kluba Maribor Branik, nas je že razveselil s prvo slovensko kolajno na tretjih zimskih mladinskih olimpijskih igrah. Bil je drugi najhitrejši na superveleslalomu na prizorišču Les Diablerets. Tako je Sloveniji prismučal trinajsto odličje na zimskih olimpijskih igrah. "Občutek ob prihodu v cilj je bil dober, vedel sem, da sem odpeljal v redu, nisem pa ravno pričakoval, da bo dovolj za medaljo, ker je imela moja vožnja napake," je povedal Ažnoh, ki si želi čim prej postati del slovenske moške članske ekipe za hitre discipline pod taktirko izkušenega trenerja Petra Pena.

Slavili hokejisti 3 na 3: dve medalji

Foto: arhiv OKS

Še dve kolajni so si priborili igralci hokeja na hokejskem turnirju 3 na 3. Maks Perčič je z ekipo postal mladinski olimpijski prvak, Tjaš Lesničar pa mladinski olimpijski podprvak.

Uspešni krlingaši

Mlada slovenska ekipa v curlingu, ki je pred turnirjem na jakostni razvrstitvi reprezentanc zasedala neslavno zadnje mesto, je v predtekmovanju na presenečenje vseh osvojila drugo zmago. Foto: arhiv OKS

Tudi slovenski tekmovalci v curlingu so se odlično izkazali. Po uvodnem porazu proti Novi Zelandiji s 4:8 je mlada slovenska ekipa v curlingu zmagala proti Norveški s 6:5, potem pa so premagali še ekipo Francije. Žal pa so izgubili proti Turčiji in s tem končali tekmovanje v mešanih ekipah. Čakajo jih še tekmovanja v mešanih dvojicah. V ekipi so Bine Sever, Jakob Omerzel, Liza Gregori in Sara Rigler.

Navdušili tudi biatlonki

Foto: arhiv OKS

Navdušili pa sta tudi biatlonki Kaja Marič in Kaja Zorč, ki sta posamično biatlonsko preizkušnjo deklet v šprintu na šest kilometrov končali na petem in šestem mestu. Tretja Slovenka Lena Repinc je svoj nastop končala na 22. mestu. Na moški preizkušnji v šprintu na 7,5 kilometra so Slovenci Jaša Zidar, Drejc Trojer in Mark Vozelj končali na 31., 37. oziroma 44. mestu.

Do zdaj so slovenski mladi športniki s prvih iger leta 2012 v Innsbrucku in drugih leta 2016 v Lillehammerju domov prinesli 12 kolajn, štiri zlate, štiri srebrne in štiri bronaste. Med nosilci kolajn so bili tudi skakalec Anže Lanišek, skakalki Urša Bogataj in Ema Klinec, tekačica Anamarija Lampič, deskarja Tit Štante in Tim Kevin-Ravnjak ter alpska smučarja Meta Hrovat in Miha Hrobat.