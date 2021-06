Dvoršakova najboljša v kvalifikacijah in finalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Strelska zveza Slovenije je konec minulega tedna na ljubljanskem strelišču priredila državno prvenstvo z zračnim orožjem. V disciplini zračna puška sta smetano pobrala Živa Dvoršak (Olimpija) in Žan Kelenc (Črenšovci), v disciplini zračna pištola pa Mojca Kolman (Sevnica) in Mario Hološ (Trzin).

Dvoršakova, ki bo čez dober mesec v Tokiu nastopila na svojih tretjih olimpijskih igrah po Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016, je blestela že v kvalifikacijah, ko je zadela 629,8 kroga, visoko raven streljanja pa je zadržala tudi v finalu in za 1,1 kroga ugnala drugouvrščeno Klavdijo Jerovšek (Grosuplje).

V moški konkurenci je bil Kelenc (247,5) za pet krogov boljši od drugouvrščenega Jana Šumaka, v disciplini zračna pištola pa sta nova državna prvaka postala Hološ z 235,2 in Kolmanova z 231,1 kroga.

V ekipni konkurenci z zračno puško je v ženski konkurenci slavila SD Olimpija (Živa Dvoršak, Sonja Benčina in Nina Juvan) s 1853,7, v moški pa SD Trzin (Nejc Klopčič, Maj Kadunc in Jernej Adlešič) s 1938,6 kroga.

Na ženski ekipni tekmi z zračno pištolo je bila najboljša SD Olimpija (Sonja Benčina, Barbara Fux in Urška Strnad) s 1613, v moški konkurenci pa SD Dušan Poženel (Peter Tkalec, Jože Čeper in Peter Jenko) s 1682 krogi.

Sledi Osijek

Slovenski strelci in strelke bodo med 24. junijem in 2. julijem odšli v Osijek, ki bo gostil tekme za svetovni pokal z zračnim in malokalibrskim orožjem ter puško šibrenico.