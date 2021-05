Živi Dvoršak se po odličnih kvalifikacijah v finalu ni izšlo

Devetindvajsetletna Dvoršakova je v polnem sijaju zablestela v današnjih kvalifikacijah, ko je zadela 630,8 kroga, kar je bil najboljši izid v konkurenci 93 strelk. Finalni obračun pa se ni razpletel po njenih željah, usodna sta bila njena uvodna strela, ko je zadela 9,9 in zgolj devet krogov.

Tega uvodnega primanjkljaja v nadaljevanju ni zmogla nadoknaditi, tako da je po desetih strelih morala prva zapustiti prizorišče finalnega obračuna v slavonski prestolnici. Zlato kolajno je nato osvojila Francozinja Oceane Müller (251,5), srebrno Belgijka Jessie Kaps (250,2), bronasto pa Italijanka Sofia Ceccarello (228,5).

Dvoršakova se je petič v karieri prebila v veliki finale z zračno puško na evropskih prvenstvih. Najboljša je bila v danskem Odenseju 2013, ko je osvojila bronasto kolajno, v finskem Vierumaekiju 2012 je bila sedma, v ruski Moskvi 2014 in madžarskem Györu 2016 pa je tako kot letos v Osijeku osvojila osmo mesto.

Jerovškova 11., Kuharičeva 43.

Poleg dvakratne olimpijke iz Londona 2012 in Ria de Janeira 2016 ter edine slovenske strelke, ki je doslej izpolnila normo za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, sta nastopili še dve Slovenki. Grosupeljčanka Klavdija Jerovšek je s 627,3 kroga osvojila enajsto mesto in za 0,6 kroga zgrešila preboj v veliki finale osmih najboljših strelk iz kvalifikacijskega dela, medtem ko je Ormožanka Urška Kuharič s 623,1 kroga zasedla 43. mesto. Urška Kuharič je zasedla 43. mesto. Foto: Vid Ponikvar

Slovenske strelke so v ekipni konkurenci zadele 1881,2 kroga in za 0,2 kroga izboljšale rekordno znamko, ki so jo lani v isti postavi dosegle v Rušah. V prvem delu tekmovanja so bile od njih boljše le Norvežanke (1882,6) ter se tako prebile med osem najboljših reprezentanc. Ekipna tekma se bo nadaljevala v torek.

Kolmanova 40.

Na strelsko črto so danes stopile še tri strelke in pet strelcev. Na moški tekmi z zračno puško je Nejc Klopčič s 615,5 kroga zasedel 67., Jakob Petelinek pa s 609,9 kroga 70. mesto.

Na ženski tekmi z zračno pištolo se je najbolj izkazala Mojca Kolman, ki je s 566 krogi zasedla 40. mesto. Denis Bola Ujčič (563) je tekmo končala na 50., Anja Prezelj (559) pa na 60. mestu. Na moški tekmi z zračno pištolo je Sašo Stojak (572) osvojil 37., Peter Tkalec (568) 49., Mario Hološ (556) pa 72. mesto.