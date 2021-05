Kar 33 slovenskih strelk in strelcev na EP v Osjek, Dvoršakova prvi adut

Slovenska strelska reprezentanca v teh dneh pili zadnje podrobnosti pred odhodom na evropsko prvenstvo z zračnim, malokalibrskim in velikokalibrskim orožjem ter puško šibrenico, ki bo med 20. majem in 6. junijem v Osijeku. V članski in mladinski konkurenci bo zaradi bližine zaključnega turnirja nastopilo kar 33 slovenskih strelk in strelcev.

Največ možnosti za odmeven izid ima Živa Dvoršak, ki je doslej edina izpolnila normo za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, po visokih mestih pa lahko v slavonski prestolnici posežejo tudi njeni kolegici v disciplinah z zračno in malokalibrsko puško Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič ter strelca v trapu Boštjan Maček in Denis Vatovec, slednji prav danes praznuje 50. rojstni dan.

Superveterana Debevca ovira poškodba

Rajmondu Debevcu nagaja poškodba hrbta. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V pripravljalnem obdobju je obetavne izide dosegal tudi Rajmond Debevec, v zadnjem času pa ima 58-letni strelec hude bolečine v hrbtu. "Moj optimizem za deveti nastop na olimpijskih igrah je nekoliko splahnel po poškodbi hrbta, ki me v zadnjem času močno ovira v trenažnem procesu. V zadnjih dveh mesecih skušam poiskati optimalen strelski položaj, kljub bolečinam in težavam pa lahko obljubim, da se bom v Osijeku boril do konca v vseh svojih disciplinah z malokalibrsko in velikokalibrsko puško," je na današnji novinarski konferenci na ljubljanskem strelišču dejal legendarni Debevec.

Dvoršakova z visokimi cilji

"V Osijeku bom na tekmah z zračno in malokalibrsko puško skušala znova poseči po visokih mestih in se še bolje pripraviti za nastop v Tokiu." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Priprave za evropsko prvenstvo z zračnim orožjem, ki bi po prvotnem programu moralo biti konec februarja in v začetku marca na Finskem, a so ga nato odpovedali, potekajo že od konca lanskega leta. Zavoljo dvojnega programa bo bližnje tekmovanje v Osijeku nekaj posebnega, a menim, da nam to ne bo povzročalo prevelikih preglavic, podoben program imamo tudi na tekmah za svetovni pokal," je uvodoma dejala Dvoršakova.

"V prvem delu sezone sem v celoti izpolnila svoje cilje, vrhunec je bila gotovo zmaga na tekmi za svetovni pokal v Indiji in osvojena kvota za olimpijske igre v Tokiu. V Osijeku bom na tekmah z zračno in malokalibrsko puško skušala znova poseči po visokih mestih in se še bolje pripraviti za nastop v Tokiu," je dodala Dvoršakova.

Boštjan Maček in Denis Vatovec sta bila v tem izjemno turbulentnem koronskem obdobju nekajkrat zelo blizu olimpijski kvoti. Foto: Getty Images

Na voljo le ena olimpijska kvota v trapu

"Za reprezentanco v trapu je evropsko prvenstvo v Osijeku najpomembnejša preizkušnja v tej sezoni. Boštjan Maček in Denis Vatovec sta bila v tem izjemno turbulentnem koronskem obdobju nekajkrat zelo blizu olimpijski kvoti. Prvi se je na prvi letošnji tekmi za svetovni pokal v Kairu prebil v veliki finale, na njegovo žalost pa je bil nato v finalu od njega boljši eden od tekmovalcev brez osvojene kvote za Tokio, medtem ko je bil drugi blizu finala na nedavni tekmi svetovnega pokala v Lonatu. Ob tem kaže omeniti, da si je Maček v preteklosti oba svoja nastopa na olimpijskih igrah v Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016 zagotovil prav na zadnjih kvalifikacijskih tekmah. Upam, da bo tako tudi v Osijeku, kjer pa bo na voljo le ena kvota," je na današnji novinarski konferenci dejal slovenski selektor v trapu Nikolaj Mejaš.