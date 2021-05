Denis Vatovec najboljši Slovenec v Italiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poleg Vatovca so v mestecu pri Gardskem jezeru nastopili še Boštjan Maček, Tadej Kostanjevec, Aleš Hozjan in Tomaž Blazinšek. Maček, ki se je na letošnji uvodni tekmi za svetovni pokal v začetku marca v Kairu prebil v veliki finale šestih najboljših strelcev iz kvalifikacijskega dela in nato osvojil četrto mesto, je dvodnevno preizkušnjo na Apeninskem polotoku končal na 32. mestu (118).

Kostanjevec in Hozjan (oba po 109) sta zasedla 95. oziroma 96., Blazinšek (105) pa 115. mesto.

Po več kot enoletni porodniški odsotnosti se je na veliko sceno vrnila Jasmina Maček, ki je osvojila 40. mesto (107). Mlajša sestra Boštjana Mačka je prvi dan tekmovanja zadela 65 od 75, drugi dan pa 42 od 50 letečih tarč.

EP vse bližje

V kvalifikacijskem delu je bil v moški konkurenci najboljši Hrvat Giovanni Cernogoraz (123), v ženski konkurenci pa Alessandra Perilli iz San Marina (122).

Slovenska strelska reprezentanca bo kmalu nastopila na evropskem prvenstvu z zračnim, malokalibrskim in velikokalibrskim orožjem ter puško šibrenico, ki bo med 20. majem in 6. junijem v Osijeku.

