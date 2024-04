Dosežek kariere premalo za uvrstitev v Pariz

Olimpijski vozovnici sta si v vetrovnih razmerah v Katarju pristreljala prvouvrščeni Španec Andres Garcia (45) in tretjeuvrščeni Turek Oguzhan Tuzun (35), drugouvrščeni Italijan Mauro De Filippis (44) pa si jo je izboril že na prejšnjih tekmovanjih.

Pred 31-letnim koroškim strelcem, ki je v finalu zadel 24 letečih tarč, se je uvrstil še Maltežan Gianluca Chetcuti (29), za njim pa Albanec Arian Kumi (15).

Prevaljčan nase opozoril že na lanskem evropskem prvenstvu

Matjaž Lepen je v kvalifikacijskem delu, kjer je nastopilo 140 strelcev, v uvodni seriji zadel 22 od 25 glinastih golobov. V naslednjih treh serijah je imel 100-odstotni izkupiček, v zadnji pa je zadel 24 letečih tarč.

S 121 zadetki si je izboril nastop v razstreljevanju, kjer je bil v konkurenci 12 strelcev najbolj natančen in se uvrstil v finale ter osvojil končno peto mesto, kar je njegov najboljši dosežek v karieri.

Pred tem je na svetovnem prvenstvu v južnokorejskem Changwonu 2018 zasedel 19. mesto, leto dni kasneje na evropskem prvenstvu v italijanskem Lonatu pa 30. mesto.

Prevaljčan je nase opozoril že na lanskem evropskem prvenstvu v Osijeku. Kljub pomanjkanju treninga, potem ko mu je v lanski ujmi podivjana reka Meža zalila hišo in povsem uničila prostor, kjer je hranil tekmovalno orožje in strelivo, se je na septembrskem celinskem tekmovanju uvrstil med najboljših šest.

Njegov lep tekmovalni dosežek pa je imel manjšo "lepotno napako". V Slavoniji je nastopil zgolj v točkovanju na lestvici Mednarodne strelske zveze (Issf), v nasprotnem primeru bi se prebil v veliki finale in se boril za kolajne z najboljšimi petimi strelci iz kvalifikacijskega dela tekmovanja.

Slovenska usoda zdaj v rokah Issf

Boštjan Maček, dvakratni olimpijec iz Londona 2012 in Ria de Janeira 2016, je na najboljši možni način odprl tekmo v Dohi. Nato pa ... Foto: www.alesfevzer.com Poleg Lepena sta na tridnevni kvalifikacijski tekmi v prestolnici Katarja nastopila še Boštjan Maček (119) in Denis Vatovec (117). Maček, dvakratni olimpijec iz Londona 2012 in Ria de Janeira 2016, je na najboljši možni način odprl tekmo v Dohi. Po prvem dnevu je bil z dvema brezhibnima serijama povsem na vrhu razpredelnice, v naslednjih treh serijah pa je zadel 24, 22 in 23 letečih tarč ter osvojil 32. mesto.

Serije Vatovca so bile solidne - trikrat je zadel po 24, po enkrat pa 23 in 22 letečih tarč -, kar pa mu je v močni konkurenci navrglo 54. mesto.

Na Bližnjem vzhodu je nastopila tudi Jasmina Maček. Prekmurka je v konkurenci 79 strelk zasedla 26. mesto, potem ko je zadela 113 od 125 glinastih golobov. Zmagala je Slovakinja Zuzana Rehak-Štefečekova (46), sicer olimpijska prvakinja iz Tokia 2021, za njo pa sta se uvrstili Avstralki Laetisha Scanlan (42) in Penny Smith (32).

Slovenske strelke in strelci v trapu si na dosedanjih tekmah niso izborili nastopa v Parizu. Zadnjo priložnost za to bodo imeli na evropskem prvenstvu med 15. in 27. majem v Lonatu, kjer bo na voljo zgolj ena kvota.

Brez nastopa v francoski prestolnici so tudi tekmovalci in tekmovalke v zračnem in malokalibrskem orožju. Slovenska usoda je tako v rokah Issf, ki državam brez osvojene kvote praviloma dodeli vsaj eno vabilo za nastop na olimpijskih igrah.

