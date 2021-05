Živa Dvoršak 25., Urška Kuharič 26. v strelskem maratonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska strelka Živa Dvoršak je na današnji tekmi evropskega prvenstva z zračnim, malokalibrskim in velikokalibrskim orožjem ter puško šibrenico v Osijeku v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov zasedla 25., Urška Kuharič pa 26. mesto. Obe sta zadeli po 1167 krogov.

Devetindvajsetletna Dvoršakova, ki je na letošnji marčevski tekmi svetovnega pokala v New Delhiju slavila v tej najbolj zahtevni strelski disciplini in dosegla normo za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, je v klečečem položaju zadela 388, v ležečem 394, v stoječem pa 385 krogov. Tri leta mlajša strelka iz Ormoža je kleče zadela 383, leže 394 in stoje 390 krogov.

Na današnji tekmi je nastopila tudi 24-letna Klavdija Jerovšek in zasedla 36. mesto. Grosupeljčanka je zadela 1161 krogov, od tega 388 v klečečem, 392 v ležečem in 381 v stoječem položaju.

V kvalifikacijah je bila v konkurenci 66 strelk s 1185 krogi najboljša Nemka Jolyn Beer, drugouvrščena Rusinja Julija Zikova je zadela štiri kroge manj.

V današnjih popoldanskih urah bodo v disciplini standardna pištola na 25 m nastopili Jagoda in Peter Tkalec, Denis Bola Ujčič in Jan Hribar.