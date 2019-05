Podgorškova državna prvakinja s posameznimi rekviziti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleksandra Podgoršek je drugi dan državnega prvenstva v ritmični gimnastiki slavila s trakom, kiji, žogo in obročem.

Aleksandra Podgoršek je drugi dan državnega prvenstva v ritmični gimnastiki slavila s trakom, kiji, žogo in obročem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Telovadka Narodnega doma Aleksandra Podgoršek je drugi dan državnega prvenstva v ritmični gimnastiki slavila s trakom, kiji, žogo in obročem.

Sedemnajstletna Podgorškova je s trakom slavila z oceno 16,900, srebro je osvojila njena klubska kolegica Ana Jerman (11,950), bron pa Iza Zorec iz Most (11,450). Pri kijih so se na odru za zmagovalke znašle iste telovadke, Podgorškova (18,550) pa je slavila pred Zorčevo (15,550) in Jermanovo (14,700).

Z žogo je bil vrstni red isti kot pri traku, s tem da so tekmovalke dosegle 19,750, 15,450 in 13,750 točke.

Malce drugače je bilo v tekmovanju z obročem, kjer je Podgorškova dobila 18,850 točke, Jermanova 14,600, tretja pa je bila Ela Lipicer iz Šiške s 13,300 točke.

Vedenejeva junakinja mnogoboja

Že v soboto je Jekaterina Vedenejeva (Tim), Rusinja, ki je avgusta lani pridobila slovenski potni list, zanesljivo pritelovadila naslov slovenske prvakinje v mnogoboju. Podgorškova je bila srebrna.

Preberite še: