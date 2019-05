Vedenejeva na državnem prestolu nasledila Podgorškovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vedenejeva, ki bo prihodnji mesec dopolnila 25 let, je bila danes najboljša z vsemi štirimi sestavami, najvišjo oceno (21,400 točke) pa je prejela za predstavo s kiji. Skupno je telovadka Tima, za obroč je prejela oceno 20,300, za žogo 20,100 in trak 18,250, zbrala 80,050 točke in zanesljivo slavila zmago.

Tudi 17-letna Podgorškova je poškodbi navkljub, zaradi katere je ta teden opravila zgolj en trening, danes dobro nastopila, le pri sestavi s trakom je naredila nekaj napak. Skupno je ritmičarka Narodnega doma, ki je branila naslov lanske prvakinje, na drugem mestu zbrala 72,950 točke (obroč/19,550, žoga/19,500, kiji/18,550, trak/15,350).

V boju za tretje mesto med Ajo Jerman (Narodni dom) in Izo Zorec (Moste) je bila po treh (od štirih) sestavah v rahli prednosti Jermanova, vajo s trakom pa je boljše opravila Zorčeva in prišla do bronaste kolajne.

DP se bo do večera nadaljevalo še s tekmo mladink in kadetinj, v nedeljo pa so na sporedu finali s posameznimi rekviziti.

Izidi, DP, članice: 1. Jekaterina Vedenejeva (Tim) 80,050

2. Aleksandra Podgoršek (Narodni dom) 72,950

3. Iza Zorec (Moste) 59,400

4. Aja Jerman (Narodni dom) 57,900

5. Tina Hajdinjka (Favorit) 50,650

6. Dora Kopač (Moste) 46,500 ...

