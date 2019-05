Zgodovinski dosežek: Katji uspelo, kar ni še nobeni Slovenki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vedenejeva je blestela že uvodni dan prvenstva stare celine, ko je imela tako z obročem kot žogo deseti dosežek, danes pa je kije opravila z odliko, ocena 20,525 točke pa pomeni uvrstitev v finale. Uspešna je bila tudi s trakom (18,050), kjer ima prav tako deseto oceno. Pokazala so se dolga leta izkušenj, saj je Katja, kot jo kličejo v gimnastični družbi, svoje najboljše nastope to sezono pokazala takrat, ko je bilo to najbolj potrebno.

Poleg 24-letne Vedenejeve, ki lovi tudi uvrstitev na olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu, je v Bakuju nastopila še mlada, 17-letna Aleksandra Podgoršek. Potem ko jo je prvi dan povsem ohromila trema, tako z obročem kot žogo je naredila več napak, je danes po besedah trenerke vsaj malo popravila vtis. Sestavo s kiji je opravila brez napak in ima z 18,300 točke 23. dosežek, s trakom pa je naredila dve večji napaki (16,050) in ima 26. oceno.

Uradni rezultati prvenstva bodo znani danes po koncu tekmovanja.

Preberite še: